به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، سوتریس مانولوپولوس در نشست خبری پس از دیدار ایران و کرهجنوبی اظهار داشت: کره تیم بسیار خوبی است. ما در حمله عملکرد خوبی نداشتیم. با اینکه در دفاع خوب بودیم، اما وقتی امتیاز نگیرید، نمیتوانید پیروز شوید. به کره تبریک میگویم. آنها تیم بسیار خوبی در اختیار دارند.
وی در ادامه درباره شرایط تیم ملی در این دیدار گفت: ابتدا تلاش کردم اعتمادبهنفس بازیکنان را بالا ببرم، اما این برنامه موفق نبود. سپس تغییراتی را در دفاع اعمال کردیم. امروز روز بد ما بود. وقتی بازی بدی دارید، باید به حریف احترام بگذارید، زیرا آنها شما را مجبور کردهاند بازی بدی ارائه دهید.
مانولوپولوس افزود: امروز در زمینه تاکتیک و همچنین برای بالا بردن اعتمادبهنفس بازیکنان، راهکارهای مختلفی را امتحان کردیم، اما برنامههای ما نتیجه نداد.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در پایان درباره ادامه مسابقات عنوان کرد: کار ما هنوز تمام نشده و برای بازی ردهبندی به سختی تلاش خواهیم کرد.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
مانولوپولوس: امروز روز بد ما بود؛ به کره تبریک میگویم
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران پس از شکست مقابل کرهجنوبی در مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، عملکرد تیمش در بخش هجومی را ناموفق دانست و تأکید کرد که تیم ملی برای دیدار ردهبندی ب
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، سوتریس مانولوپولوس در نشست خبری پس از دیدار ایران و کرهجنوبی اظهار داشت: کره تیم بسیار خوبی است. ما در حمله عملکرد خوبی نداشتیم. با اینکه در دفاع خوب بودیم، اما وقتی امتیاز نگیرید، نمیتوانید پیروز شوید. به کره تبریک میگویم. آنها تیم بسیار خوبی در اختیار دارند.
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