به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی عصر جمعه با همراهی داریوش ناصررحیمی، مدیر امور عشایر استان بوشهر، و مسئولان اداره عمران امور عشایر استان و شهرستان دشتستان از تعدادی از پروژههای عمرانی مناطق عشایری بخش ارم بازدید کرد.
در این بازدید، مسئولان ضمن بررسی میدانی روند اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی، میزان پیشرفت عملیات اجرایی و مشکلات موجود در مسیر تکمیل پروژهها را مورد ارزیابی قرار دادند.
از جمله طرحهای مورد بازدید میتوان به آبنماهای کیانآباد، رزمجوها و حسینآباد و همچنین پروژه راهگشایی مسیر راک اشاره کرد؛ طرحهایی که اجرای آنها در بهبود دسترسی و تسهیل تردد در مناطق عشایری اهمیت دارد.
تأکید بر تسریع پروژههای زیرساختی
علی سلیمی در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی مناطق عشایری بخش ارم تأکید کرد و اظهار کرد: بهبود راههای دسترسی و احداث و تکمیل آبنماها نقش مهمی در تردد ایمن عشایر، جابهجایی دام و دسترسی آنان به خدمات دارد.
وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و مسیرهای دسترسی مناطق عشایری، پیگیری مستمر پروژهها و رفع موانع اجرایی را ضروری دانست.
داریوش ناصررحیمی، مدیر امور عشایر استان بوشهر نیز بر پیگیری روند اجرای پروژهها و تلاش برای رفع موانع موجود تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به توسعه زیرساختهای مناطق عشایری شد.
این بازدید با هدف بررسی میدانی روند اجرای پروژههای عمرانی، شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات عشایر منطقه انجام شد و مقرر است روند اجرای طرحها از سوی مسئولان امور عشایر استان و شهرستان دنبال شود.
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