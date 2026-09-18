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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۱

تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق عشایری ارم دشتستان ضروری است

تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق عشایری ارم دشتستان ضروری است

بوشهر - سرپرست اداره امور عشایر دشتستان بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق عشایری ارم دشتستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی عصر جمعه با همراهی داریوش ناصررحیمی، مدیر امور عشایر استان بوشهر، و مسئولان اداره عمران امور عشایر استان و شهرستان دشتستان از تعدادی از پروژه‌های عمرانی مناطق عشایری بخش ارم بازدید کرد.

در این بازدید، مسئولان ضمن بررسی میدانی روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی، میزان پیشرفت عملیات اجرایی و مشکلات موجود در مسیر تکمیل پروژه‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

از جمله طرح‌های مورد بازدید می‌توان به آبنماهای کیان‌آباد، رزمجوها و حسین‌آباد و همچنین پروژه راهگشایی مسیر راک اشاره کرد؛ طرح‌هایی که اجرای آنها در بهبود دسترسی و تسهیل تردد در مناطق عشایری اهمیت دارد.

تأکید بر تسریع پروژه‌های زیرساختی

علی سلیمی در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مناطق عشایری بخش ارم تأکید کرد و اظهار کرد: بهبود راه‌های دسترسی و احداث و تکمیل آبنماها نقش مهمی در تردد ایمن عشایر، جابه‌جایی دام و دسترسی آنان به خدمات دارد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و مسیرهای دسترسی مناطق عشایری، پیگیری مستمر پروژه‌ها و رفع موانع اجرایی را ضروری دانست.

داریوش ناصررحیمی، مدیر امور عشایر استان بوشهر نیز بر پیگیری روند اجرای پروژه‌ها و تلاش برای رفع موانع موجود تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های مناطق عشایری شد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی روند اجرای پروژه‌های عمرانی، شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات عشایر منطقه انجام شد و مقرر است روند اجرای طرح‌ها از سوی مسئولان امور عشایر استان و شهرستان دنبال شود.

کد مطلب 6950972

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