به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری بافق، کاروان زیارتی پیاده امام رضا(ع) شهرستان بافق متشکل از ۱۵۰ زائر بسیجی، پس از طی مسیر یک‌هزار و ۱۱۸ کیلومتری و عبور از شهرها و روستاهای مسیر، صبح امروز وارد مشهد مقدس شد و به حرم مطهر رضوی مشرف شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی طباطبایی، اظهار کرد: این سفر سی‌وسومین حرکت کاروان پیاده بیت‌الرضای بافق است که با نام حضرت عبدالله بن حسن(ع) و با شعار «جانفدا و بیعت با رهبری» انجام شد.

مدیر کاروان افزود: زائران در طول مسیر از ۸۶ شهر و روستا عبور کردند و برنامه‌های فرهنگی، معرفتی، احکام و آموزش مسائل شرعی نیز برای اعضای کاروان برگزار شد.

مدیر کاروان پیاده بیت‌الرضای بافق ادامه داد: زائران پس از ورود به مشهد مقدس، با حضور در حرم مطهر امام رضا(ع) به زیارت حضرت ثامن‌الحجج(ع) مشرف شدند.

این کاروان از قدیمی‌ترین کاروان‌های پیاده زیارتی پس از انقلاب اسلامی به مقصد مشهد مقدس به شمار می‌رود.