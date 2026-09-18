  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال برای دیدار با ازبکستان و روسیه

آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال برای دیدار با ازبکستان و روسیه

نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران برای آماده‌سازی دیدارهای دوستانه برابر ازبکستان و روسیه، با حضور ۱۹ بازیکن در مجموعه پک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی جدید، امروز از ساعت ۱۹ در مجموعه پک و با حضور ۱۹ بازیکن آغاز شد.

پیش از شروع تمرین، امیر قلعه‌نویی دقایقی برای ملی‌پوشان صحبت کرد و نکات مورد نظر خود را درباره برنامه‌های تیم ملی و اهمیت این اردو با بازیکنان در میان گذاشت.

ملی‌پوشان در بخش نخست تمرین به دوچرخه‌سواری پرداختند و سپس روی تشک‌های مخصوص، حرکات نرمشی و کششی را زیر نظر بدنساز تیم ملی انجام دادند.

در ادامه، بازیکنان در گروه‌های دونفره تمرینات سرعتی و استقامتی را پشت سر گذاشتند و پس از آن، با نظر کادر فنی بخش دیگری از برنامه‌های بدنسازی تیم را انجام دادند.

امیر قلعه‌نویی نیز در طول این جلسه بر بخش‌های مختلف تمرین ملی‌پوشان نظارت داشت.

این تمرین پس از حدود یک ساعت و نیم به پایان رسید و بازیکنان برای انجام برنامه‌های ریکاوری راهی استخر و سونا شدند.

تیم ملی فوتبال ایران در این اردو خود را برای دو دیدار دوستانه برابر ازبکستان و روسیه آماده می‌کند.

کد مطلب 6950894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عبدالله IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با احترام با این تیم سالمندان و مربی ترسو فقط پول مردم هدر خواهد رفت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه