آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال برای دیدار با ازبکستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی جدید، امروز از ساعت ۱۹ در مجموعه پک و با حضور ۱۹ بازیکن آغاز شد.
پیش از شروع تمرین، امیر قلعهنویی دقایقی برای ملیپوشان صحبت کرد و نکات مورد نظر خود را درباره برنامههای تیم ملی و اهمیت این اردو با بازیکنان در میان گذاشت.
ملیپوشان در بخش نخست تمرین به دوچرخهسواری پرداختند و سپس روی تشکهای مخصوص، حرکات نرمشی و کششی را زیر نظر بدنساز تیم ملی انجام دادند.
در ادامه، بازیکنان در گروههای دونفره تمرینات سرعتی و استقامتی را پشت سر گذاشتند و پس از آن، با نظر کادر فنی بخش دیگری از برنامههای بدنسازی تیم را انجام دادند.
امیر قلعهنویی نیز در طول این جلسه بر بخشهای مختلف تمرین ملیپوشان نظارت داشت.
این تمرین پس از حدود یک ساعت و نیم به پایان رسید و بازیکنان برای انجام برنامههای ریکاوری راهی استخر و سونا شدند.
تیم ملی فوتبال ایران در این اردو خود را برای دو دیدار دوستانه برابر ازبکستان و روسیه آماده میکند.
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