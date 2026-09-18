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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

محیط‌بان لرستانی درگذشت

محیط‌بان لرستانی درگذشت

خرم‌آباد - «حیدر حیدری»، محیط‌بان لرستان که در جریان انجام مأموریت اداری دچار خونریزی مغزی و در بیمارستان بستری شده بود، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حیدری، محیط‌بان لرستانی، در جریان انجام مأموریت اداری دچار عارضه جسمانی و خونریزی مغزی شده و در بیمارستان تحت درمان قرار داشت که جان خود را از دست داد.

روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست با ابراز تأسف از درگذشت این محیط‌بان، این ضایعه را به خانواده «حیدر حیدری»، همکاران وی و جامعه محیط‌زیست کشور تسلیت گفت.

همکاران سازمان حفاظت محیط‌زیست و محیط‌بانان سراسر کشور نیز با ابراز همدردی، درگذشت این محیط‌بان را به خانواده وی تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کردند.

کد مطلب 6950577

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    نظرات

    • محسن IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      8 0
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      روحش شاد،واقعا ،این عزیزان با حقوق ناچیز ی که میگرن با جان ودل از حیاط وحش حفاظت میکنن،با کمترین امکانات.
    • جانم فدای کشورم IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه این برادر محترم و عزیز را، و امیدوارم اونابیکه بچه های مردم را یتیم کردن هم به درک واصل بشن
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      8 0
      پاسخ
      روحت شاد تو نگهبان‌ زیبایی های خداوند بودی

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