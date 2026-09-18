به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حیدری، محیطبان لرستانی، در جریان انجام مأموریت اداری دچار عارضه جسمانی و خونریزی مغزی شده و در بیمارستان تحت درمان قرار داشت که جان خود را از دست داد.
روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست با ابراز تأسف از درگذشت این محیطبان، این ضایعه را به خانواده «حیدر حیدری»، همکاران وی و جامعه محیطزیست کشور تسلیت گفت.
همکاران سازمان حفاظت محیطزیست و محیطبانان سراسر کشور نیز با ابراز همدردی، درگذشت این محیطبان را به خانواده وی تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کردند.
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