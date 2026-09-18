جزئیات تازه از قتل پنج عضو یک خانواده در پونک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، درباره قتل پنج عضو یک خانواده در منطقه پونک تهران، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

قتل واقع در سیمون بولیوار یکی از جنایات فجیع بود که نیاز به تحلیل جرم‌شناسی دارد.

در این پرونده، یک فرد پس از فوت پدر، دو خواهر، دو برادر و مادر خود را با سلاح گرم به قتل می‌رساند؛ با این فرض که هدف اصلی، دستیابی و تصاحب ارثیه پدری بوده است.

از منظر جرم‌شناسی، این نوع قتل را می‌توان در چارچوب قتل خانوادگی با انگیزه اقتصادی بررسی کرد؛ جایی که تعارض بر سر مالکیت و ارث ممکن است به‌تدریج از یک اختلاف خانوادگی به یک تعارض شدید تبدیل شود.

از منظر روان‌شناسی جنایی، احساس استحقاق افراطی، احساس بی‌عدالتی، نیاز به کنترل و کاهش ارزش عاطفی قربانیان می‌توانند در شکل‌گیری رفتار مجرمانه نقش داشته باشند. در چنین شرایطی ممکن است اعضای خانواده، به جای «نزدیک‌ترین افراد»، در ذهن مرتکب به «موانع رسیدن به هدف» تبدیل شوند.

از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی، قربانیان افراد تصادفی نیستند؛ بلکه افرادی هستند که به دلیل جایگاه خانوادگی و احتمالی‌شان در مسئله ارث، در مرکز تعارض قرار گرفته‌اند. در کنار قربانیان مستقیم، اعضای باقی‌مانده خانواده نیز می‌توانند با آثار روانی و اجتماعی شدید و بزه‌دیدگی ثانویه مواجه شوند.

از منظر جامعه‌شناسی جنایی نیز مرگ پدر می‌تواند موجب تغییر ساختار قدرت، مالکیت و روابط در خانواده شود و تعارض‌های پنهان گذشته را آشکار کند.

هشدار پیشگیرانه: اختلاف بر سر ارث، مالکیت و مسائل مالی نباید صرفاً یک دعوای خانوادگی تلقی شود. تهدید، خشونت، تعقیب، دسترسی نگران‌کننده به سلاح یا بیان مکرر جملاتی درباره «حذف» اعضای خانواده، می‌تواند نشانه‌ای از تشدید خطر باشد. در چنین شرایطی، حفظ فاصله، مستندسازی تهدیدها و استفاده فوری از حمایت قانونی و تخصصی اهمیت دارد.

در نهایت، چنین جنایتی را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد؛ انگیزه مالی، تعارض خانوادگی، ساختار قدرت، ویژگی‌های روان‌شناختی فرد و شرایط اجتماعی ممکن است در کنار یکدیگر در شکل‌گیری آن نقش داشته باشند.

تحلیل جرم‌شناختی به دنبال توجیه جرم نیست؛ بلکه تلاش می‌کند بفهمد چگونه یک تعارض خانوادگی می‌تواند به خشونتی جبران‌ناپذیر تبدیل شود و چگونه می‌توان پیش از وقوع فاجعه، علائم خطر را جدی گرفت.

در پایان، از جرم‌شناسان به معنای عام دعوت می‌کنم تا به زوایای دقیق مباحث مذکور با مصاحبه با متهمان بپردازند و دادسرای جنایی همکاری کامل را در این خصوص خواهد داشت.



گفتنی است که این خبر مربوط به کشف اجساد پنج عضو یک خانواده است که پرونده پس از مفقودی این پنج عضو در پونک آغاز شد. در ادامه تحقیقات، دو برادر خانواده به‌عنوان مظنون بازداشت و طبق گزارش‌های منتشرشده به قتل اعضای خانواده اعتراف کردند. انگیزه این جنایت، اختلاف بر سر ارث و مسائل مالی عنوان شده است.