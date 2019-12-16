  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ آذر ۱۳۹۸، ۱۳:۱۰

معاون آب و آبفای وزیر نیرو خبر داد

تخصیص آب دریا به استان‌های شرق کشور/تامین سرمایه از بخش خصوصی

تخصیص آب دریا به استان‌های شرق کشور/تامین سرمایه از بخش خصوصی

معاون آب و آبفای وزیر نیرو از تخصیص آب دریا بر اساس برنامه منابع و مصارف استان‌های شرق کشور با تصویب کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی در وزارت نیرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، قاسم تقی‌زاده خامسی، در جلسه «مشارکت صنعت در استفاده از آب دریا» که با حضور خداداد غریب‌پور معاون وزیر صمت، استانداران سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و صاحبان صنایع سه استان شرقی برگزار شد، گفت: تخصیص آب دریا از طرف وزارت نیرو بر اساس برنامه منابع و مصارف استان‌ها که در کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی تصویب شده، انجام شده است.

وی افزود: باید  مطالعات فنی – زیست محیطی و مدل مالی برای این طرح انجام شده و نهایتاً نتیجه مطالعات در وزارت نیرو به تصویب برسد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه دولت اعتباری برای این طرح در نظر ندارد، اظهار کرد: در این راستا لازم است سرمایه‌گذاری لازم توسط بخش خصوصی صورت گرفته و صنایع با مشارکت خود این کار را به سرانجام برسانند.

کد مطلب 4799202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه