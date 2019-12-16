به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، قاسم تقی‌زاده خامسی، در جلسه «مشارکت صنعت در استفاده از آب دریا» که با حضور خداداد غریب‌پور معاون وزیر صمت، استانداران سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و صاحبان صنایع سه استان شرقی برگزار شد، گفت: تخصیص آب دریا از طرف وزارت نیرو بر اساس برنامه منابع و مصارف استان‌ها که در کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی تصویب شده، انجام شده است.

وی افزود: باید مطالعات فنی – زیست محیطی و مدل مالی برای این طرح انجام شده و نهایتاً نتیجه مطالعات در وزارت نیرو به تصویب برسد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه دولت اعتباری برای این طرح در نظر ندارد، اظهار کرد: در این راستا لازم است سرمایه‌گذاری لازم توسط بخش خصوصی صورت گرفته و صنایع با مشارکت خود این کار را به سرانجام برسانند.