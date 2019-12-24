به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی اولین جشنواره ملی هنری «هُمام» ویژه هنرمندان توان‌یاب عصر دوشنبه دوم دی ماه با حضور هنرمندان عرصه‌های مختلف هنری در ایوان شمس برگزار شد.

کریم پاشازاده دبیر جشنواره ملی هنری «هُمام» به دعوت نیما کرمی مجری مراسم روی صحنه آمد و گفت: از اهداف جشنواره ملی هنری «هُمام» این بود که بستری رقابتی برای هنرمندان معلول و توان‌یاب ایجاد کنیم و بر این اساس، در بخش رقابتی ۱۰۵۵ اثر دریافت کردیم که از این میان ۱۶۱ اثر به نمایش درآمد. این در حالی است که هنرهای موسیقی و نمایش نیز به طور غیر رقابتی در این جشنواره حضور داشتند.

وی به راه‌اندازی باشگاه هنرمندان توان‌یاب اشاره کرد و افزود: بر اساس وعده مسئولان می‌توانیم از طریق این باشگاه، در رقابت‌های بین‌المللی نیز حضور پیدا کنیم.

پاشازاده بیان کرد: هنرمندان توان یاب حاضر در این جشنواره، از ۲۸ استان و ۶۰ شهرستان شرکت کرده بودند و این پایان راه نیست و گالری مهر هنر باز هم مانند گذشته آماده نمایش آثار هنری توانیابان است. این راه را ادامه می‌دهیم و امیدواریم شاهد گسترش گالری‌ها و کارگاه‌های آموزشی ویژه توان‌یابان در سراسر کشور باشیم.

وی با اشاره به داوری آثار و سخت بودن اولویت‌بندی آنها اشاره کرد و درباره نظرسنجی که طی جشنواره انجام شده بود، گفت: ۹۷ درصد شرکت‌کنندگان توان‌یاب در این نظرسنجی اعلام کردند که خودباوری آنها با برپایی این نمایشگاه افزایش یافته است و این آماری امیدوارکننده برای ما است.

علی اوجی در ادامه روی صحنه آمد و دقایقی را به اجرای برنامه پرداخت. وی گفت: جشنواره‌ها و رویدادهای هنری زیادی در کشور برگزار می‌شوند که عموماً به هیچ دردی نمی‌خورند چرا که هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند اما این رویداد می‌تواند آغاز راهی باشد برای شما که هنرمند هستید. آثار شما را دیدم و به همه هنرمندان توصیه می‌کنم که از این آثار بازدید کنند و ببینند هنرمندان توان‌یاب با چه تسلطی آثار زیبایی خلق کرده‌اند.

شکوفه عزیزی و گروهش از شرکت کنندگان در برنامه «عصر جدید» در ادامه مراسم، برنامه اجرا کردند.

سامان الهی‌زاده توان‌یابی که پیش از معلولیتش ورزشکار بود، به اجرای سخنرانی انگیزشی پرداخت و ماجرای قطع نخاع شدنش و نحوه غلبه کردن بر مشکلاتش را شرح داد.

در ادامه مراسم، فاطمه عبادی نفر برگزیده اولین فصل برنامه «عصر جدید» به خلق یک نقاشی با شن پرداخت. وی همچنین گفت: موافق نیستم معلولیت محدودیت است؛ درست است شما عزیزان در برخی کارهایتان محدودیت دارید که برای فردی مثل من که در سلامت کامل است قابل درک نیست اما در همان محدودیت‌ها هم می‌توان زیبایی‌هایی را دید.

محمد مسلمی بازیگر و یکی از اعضای گروه «فیتیله‌ای‌ها» روی صحنه آمد و از تماشای آثار هنری توان‌یابان ابراز شگفتی کرد و گفت: بعد از تماشای آثار شما، از خودم خجالت کشیدم؛ نزد شما احساس کوچکی می‌کنم و در آثارتان رنگ خدا را دیدم.

به گزارش مهر، هیأت داوران اولین جشنواره ملی هنری «همام» متشکل از حبیب‌الله صادقی، اردشیر میرمنگره و سیدنظام‌الدین امامی فر بود که امامی فر به نمایندگی از هیأت داوران بیانیه را قرائت کرد. وی همچنین برگزاری جشنواره «همام» را موجب ارتقای سطح کیفی هنری در سراسر کشور و ارتقای خودباوری هنرمندان توانیاب دانست و گفت: داوری آثار در دو مرحله به انجام رسید که در ابتدا ۱۶۱ اثر از بین بیش از ۸۰۰ اثر انتخاب شد و پس از آن ۱۶ اثر را برای دریافت تندیس و لوح تقدیر انتخاب کردیم. هیأت داوران اجرای چنین جشنواره‌ای را برای خودباوری هنرمندان توان‌یاب ضروری می‌داند و آثاری را در این جشنواره دیدیم که شگفت زده شدیم.

سپس عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، سالار عقیلی، بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری، حسن رنگرز قهرمان کشتی، رضا سلطانی مدیر تیم ملی پرورش اندام، محمد مسلمی، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان، مدیر کل مشارکت‌های مردمی بهزیستی و رضا سلطانی مدیر کل روابط عمومی جهاد دانشگاهی برای اهدای جوایز در پایین صحنه حضور پیدا کردند که برای اهدای جایزه هر یک از هنرمندان توان یاب، به احترام کرامت انسانی آنها و به دلیل محدودیت‌های حرکتی این هنرمندان، نزد آنها می‌رفتند.

برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر اعلام شدند:

۸ لوح زرین جشنواره «همام» به فاطمه فروزان‌فر، محمود بیات، آرزو سادات هاشمی‌نژاد، فاطمه حمامی نصرآبادی، آرش رزقی‌بارز، سمانه احسانی‌نیا، فاطمه مقیمی و فاطمه ساعدی رسید.

۸ لوح سیمین نیز به هنرمندان توانیاب برتر شامل هومن لطفعلی، مینا باقری، بهنام حسین‌پور، فاطمه مرادی، امیر توحیدی‌پور، شورش نصیری، مرجان نصرآبادی محمدی و زهرا علیان اهدا شد.

۸ تندیس جشنواره «همام» نیز به لیلا شهسواری، نجمه پورشجاعی جهرمی، گیلدا هاشم‌زاده، رحیم عظیمی، عاطفه ثمری، سیدمحسن مرتضوی، زهره اعتضادالسلطنه و فضه ریاضی‌مقدم تعلق گرفت و از تلاش‌های علی‌اکبر قاسمی، پیشکسوت خوشنویسی نیز تقدیر شد.

پایان بخش مراسم اختتامیه نیز کنسرت سالار عقیلی بود که حریر شریعت زاده نوازندگی پیانو این اجرا را بر عهده داشت. در بخش پایانی کنسرت، سالار عقیلی قطعه‌ای را با همراهی نوازنده توان‌یاب پیانو هومن لطفعلی نوازنده اجرا کرد.