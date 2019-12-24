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۳ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۳

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان‌جنوبی:

۳۵۴ تن زرشک از کشاورزان خراسان‌جنوبی خریداری شد

۳۵۴ تن زرشک از کشاورزان خراسان‌جنوبی خریداری شد

بیرجند- مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان‌جنوبی با اشاره به پایان فصل برداشت زرشک در استان گفت:۳۵۴ تن زرشک از کشاورزان خراسان‌جنوبی خریداری شد.

وحید ضیائیان احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین میزان خرید محصول زرشک از کشاورزان خراسان‌جنوبی اظهار کرد: تا پایان فصل برداشت ۳۵۴ تن زرشک از زرشک‌کاران استان خریداری شده است.

مدیر تعاون روستایی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه خرید زرشک از کشاورزان به صورت توافقی بوده است، بیان‌کرد: بیشترین میزان خرید زرشک را از زرشک‌کاران شهرستان قائن داشته‌ایم که امیدواریم این خرید در راستای حمایت از کشاورزان مؤثر واقع شده باشد.

ضیائیان احمدی با تبیین دیگر برنامه‌های حمایتی تعاون روستایی ادامه‌داد: از دیگر برنامه‌های تعاون روستایی در راستای حمایت از کشاورزان موضوع خرید حمایتی زعفران بوده است.

وی با اشاره به اینکه خرید زعفران از ۱۴ آبان ماه سال جاری آغاز و تا پایان آذرماه ادامه داشته است، گفت: در این مدت دو هزار و ۸۵۸ کیلوگرم زعفران از زعفران کاران استان خریداری شد.

مدیر تعاون روستایی خراسان‌جنوبی یاد آورشد: در خراسان‌جنوبی بیش از ۱۶ هزار هکتار سطح زیر کشت محصول استراتژیک زعفران است.

کد مطلب 4805984

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