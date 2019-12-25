ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته (سه شنبه) ۹ مورد آتش‌سوزی در نقاط جنگلی استان به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه در هفته جاری در نقاط مختلف جنگل‌های استان شاهد آتش سوزی بوده‌ایم، افزود: هم اکنون کل آتش سوزی جنگل‌های استان مهار و اطفاء شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان ادامه داد: هنوز سطح آتش سوزی، پوشش گیاهی منطقه و … مشخص نیست و پس از بررسی های کارشناسی اطلاعات وسعت آتش‌سوزی، پوشش گیاهی، علت وقوع… اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح آتش سوزی مربوط به جنگل‌های دهنه زرین گل در علی آبادکتول بوده است، تصریح کرد: با توجه به برودت هوا و گرمای چند روز اخیر در پایان فصل پاییز و افزایش برگ‌های خشک در پای درختان احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها افزایش یافته است.

قزلسفلو ضمن تاکید بر خودداری از روشن کردن آتش در جنگل ها و بوته‌زارهای استان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه حریق احتمالی موضوع را از طریق شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.