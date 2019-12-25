راه رفتن سربازان برق تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سربازان برای حضور در میدان جنگ به دستگاه های الکترونیکی مختلفی نیاز دارند و محققان معتقدند آنها راه ایده آلی برای شارژ این دستگاه ها بدون نیاز به یک پریز برق یافته اند.

ارتش آمریکا مشغول همکاری با شرکت Robotic Research LLC است تا حسگری بسازد که داخل کفی کفش های سربازان قرار می گیرد و از راه رفتن آنها الکتریسیته تولید می کند.

این فناوری نه تنها برای تامین برق جالب است بلکه به فرماندهان ارتش اجازه می دهد تا محیط هایی که جی پی اس کار نمی کند، سربازان را ردیابی کنند.

Robotic Research LLC یکی از تهیه کنندگان برتر فناوری های خودکار و رباتیک است و به تازگی قراردادی ۱۶.۵ میلیون دلاری با ارتش آمریکا امضا کرده تا با استفاده از فناوری خود به نام WarLoc حسگرهایی را توسعه دهد.

حق امتیاز اختراع فناوری کفی های مخصوص کفش برای تولید برق در مرکز C5ISR ارتش رصد شده است.

هنگامیکه پاشنه سرباز به کفی فشار می آورد، این نیرو یک مکانیسم مینیاتوری را فعال می کند و در نتیجه یک ژنراتور کوچک فعال می شود که نیروی الکتریسیته را به وجود می آورد.