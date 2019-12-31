غیر انقلابی ها بزرگترین تهدید برای انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفدر الهی راد شامگاه دوشنبه در سالن دکتر شریعتی زواره به مناسبت نهم دیماه روز بصیرت با اشاره به احادیث و روایاتی از ائمه اطهار اظهار داشت: بصیرت برای مؤمنین است و باید همیشه به آن عمق ببخشند و اگر بصیرت نباشد مؤمنان و خوبان عالم زمین می‌خورند.

وی افزود: زمانی فتنه به قدری سنگین می‌شود که تشخیص حق و باطل مشکل است و کسی که لباس سربازی امام زمان را دارد هم در زمان فتنه تشخیص آن مشکل می‌شود.

کارشناس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قم گفت: بصیرت یعنی قدرت تشخیص حق از باطل، و کسانی که بصیرت ندارند در میدان عمل نمی‌توانند خوب تشخیص بدهند و در شناخت جبهه حق و باطل با مشکل مواجه می‌شوند.

وی ابراز داشت: در فتنه‌ها باید انقلابی را از غیر انقلابی تشخیص دهیم و در فتنه ۸۸ دشمن با طراحی که داشت می‌خواست به انقلاب اسلامی ضربه بزند و کسانی بودند که دوگانه عمل می‌کردند که شب‌ها الله اکبر و روزها شعار انقلاب ایرانی را منهای اسلامیت سر می‌دادند.

حجت الاسلام الهی راد بیان داشت: در فتنه ۸۸ به بهانه تقلب در صدد بودند تا انقلاب اسلامی را شکست دهند و حتی اگر جناح موافق فتنه گران هم رأی می‌آورد و پیروز می‌شد به بهانه جشن دست از فتنه بر نمی‌داشتند.

کارشناس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قم تصریح کرد: انقلابیون و غیر انقلابی‌ها در فتنه ۸۸ حضور داشتند و از انقلابیون کسانی بودند که در دفاع از کشور هیچ تلاشی نکردند و ساکت ماندند اما به برکت خون شهیدان و رهبری اعجاز گونه رهبر معظم انقلابی اسلامی فتنه خاتمه یافت.

وی با بیان اینکه مهمترین خطری که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند خطر غیر انقلابیون و وابستگان فکری، مادی و اقتصادی به تفکر نحس غربی و انگلیسی است افزود: کسانی که روحیه انقلابی ندارند فکر انقلابی هم ندارند یعنی از بن دندان به اسلام معتقد نیستند و همیشه دوست دارند در مسندهای تصمیم گیری حاکم باشند و این بزرگترین معضل جامعه ماست.

حجت الاسلام الهی راد تاکید کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی مخصوصاً سه دهه گذشته جریان‌هایی در کشور نفوذ کردند که بعضی از آنها در مناسب قدرتی جمهوری اسلامی فعالیت دارند که اساساً معلوم نیست به اسلام اعتقاد داشته باشند.