به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از کارشناسان بنیاد سعدی در نشستی تازه‌ترین اقدامات این بنیاد برای آموزش زبان فارسی در قالب فضای مجازی را تشریح کردند.

احسان طوفانی‌نژاد، مدیر تولید و محتوای الکترونیکی بنیادسعدی در این نشست، به توضیح مختصری از فعالیت‌های آموزش مجازی در بنیاد سعدی پرداخت و گفت: با توجه به نوع مخاطب و محتوای آموزشی، سعی شده با استفاده از جدیدترین رویکردهای آموزشی و فن‌آورانه، امکانات متنوعی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان شناسایی، طراحی و تولید شود.

وی افزود: از جمله فعالیت‌های مجازی در بنیاد سعدی می‌توان به «آموزش زبان فارسی با تلفن همراه»، «آموزش وب محور زبان فارسی»، «محتوای چند رسانه‌ای تعاملی»، «ویدئوهای آموزشی»، «کتاب‌های الکترونیکی»، «فایل صوتی کتاب‌های چاپی»، «آموزش بر خط همزمان»، «آموزش بر خط غیر همزمان»، «سامانه مدیریت آموزشی»، «آموزش با موسیقی»، «آزمون مهارت زبان فارسی (آمفا)»، «آزمون دانش تدریس (داتفا)»، «واژه یابی»، «واژه بازی»، «واژه مینا»، «پیکره بین‌المللی بنیاد سعدی»، «مدیریت و جستجوی کتابخانه» و «سامانه کتاب‌شناسی آزفا» نام برد.

مدیر تولید و محتوای الکترونیکی بنیادسعدی افزود: تقریباً همه صدا و تصویرهای لازم برای آموزش مجازی در استودیوی بنیاد سعدی انجام شده است و این امکان فراهم شده که استودیو در اختیار سایر فعالان در حوزه آموزش زبان فارسی نیز قرار داده شود.

سپس رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی با بیان اینکه لازم است همه همکاران بنیاد سعدی از آخرین فعالیت‌ها و تولیدات فیزیکی و مجازی مطلع باشند و در جلسات خارج از بنیاد ارائه کنند، اظهار کرد: برای راه اندازی فعالیت‌های مجازی آموزش زبان فارسی در بنیاد سعدی، شورایی به نام شورای فن‌آوری اطلاعات تشکیل دادیم که از هر کدام از بخش‌های بنیاد به نمایندگی در این شورا حضور دارند.

وی افزود: در شورای فن‌آوری اطلاعات، که تاکنون ۹ جلسه داشته، ۱۳۷ موضوع بیان شده و ۹۰ تصمیم اتخاذ و از بین این تصمیمات، ۷۰ تصمیم اجرایی شده است و از مهم‌ترین مصوبات این شورا می‌توان به «ساز و کار دریافت هزینه از فارسی آموزان خارجی»، «تصویب سایت آمفا و بارگذاری آن»، «انعقاد قرارداد پافکا در بخش آموزش»، «همکاری با شرکت رسانه ساز دانش»، «تصویب و اجرای قرارداد امنیت نرم افزارها و سایت ها» «اجرای قراردادهای محرمانگی»، «کلیات برنامه‌های مجازی بنیاد سعدی»، «اجرای آزمایشی آموزش بر خط زبان فارسی» که با آنکارا شروع شده، اشاره کرد.

صحرایی در ادامه به مهمترین کارهای پیش رو شورای فناوری اطلاعات بنیاد سعدی اشاره کرد و گفت: از مهمترین آن‌ها می‌توان به پیکره لغات، اجرای عملی و میدانی پافکا در بخش آموزش، تهیه برنامه سال ۹۹ پرداخت.

وی با اشاره به نرم افزار اکسین فارسی که براساس کتاب گام اول تهیه و در گوگل استور و اپ استور قرار داده شده است، گفت: این نرم افزار با شعار «هر روز ۱۰ دقیقه زبان فارسی یاد بگیرید» تهیه شده و ۲۲۶ قطعه ویدئو آموزش فارسی دارد

در ادامه این نشست، کارشناسان مرتبط با آموزش مجازی بنیاد سعدی، مراحل تولید و کاربرد نرم افزارها و برنامه‌ها را به صورت خلاصه برای همکاران بیان کردند.

در پایان دکتر حداد عادل، رئیس بنیاد سعدی، ضمن ابراز خرسندی از اینکه زبان فارسی در حال یادگیری دانش رایانه است، افزود: این شکوفایی در کشور ماست که برای آموزش زبان فارسی در خارج از کشور به رایانه و فضای مجازی روی آورده ایم و برای من بسیار لذت بخش است که انقدر امکانات برای آموزش داریم.

وی با بیان خاطره‌ای در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، که فردی از روستاهای دامنه هیمالیا در هندوستان، با نامه نگاری ابراز علاقه به یادگیری زبان فارسی داشت، گفت: فکر کنید با امکانات ۳۰ سال پیش چطور می‌توانستیم به وی آموزش فارسی بدهیم. اما اکنون فرصت عجیبی در دنیای مجازی ایجاد شده است و برای آموزش امکانات بسیاری داریم و حتی از طریق تلفن همراه، به صورت برخط یا غیربرخط می‌توان زبان آموخت.

حدادعادل ضمن تشکر از فعالیت‌های انجام شده در فضای مجازی توسط همکاران بنیاد سعدی گفت: این جلسه نشان داد که بنیاد سعدی آرام آرام به مراحل خوبی برای آموزش فارسی در جهان رسیده است و امیدوارم در ششمین گردهمایی متولیان زبان فارسی که در بهمن ماه سالجاری برگزار می‌شود، از اکثر فعالیت‌های آموزش مجازی که امروز مطرح شد، رونمایی شود.