تارانتینو و سم مندس جوایز اصلی گلدن گلوب ۲۰۲۰ را از آن خود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هفتاد و هفتمین دوره اهدای جوایز گلدن گلوب صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد.

در این مراسم برندگان جوایز سالانه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در دو بخش سینما و تلویزیون معرفی شدند.

موفق‌ترین فیلم‌های امسال شامل «۱۹۱۷» بود که ۲ جایزه بهترین فیلم درام و بهترین کارگردانی را برای سام مندس به ارمغان آورد.

در عین حال «روزی روزگاری در هالیوود» نیز سه جایزه شامل بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد مکمل را برای برد پیت کسب کرد.

همانطور که پیش تر اعلام شده بود برنده امسال جایزه سسیل بی.دمیل نیز تام هنکس بود که برای دستاوردهایش در صنعت سرگرمی تقدیر شد.

هنکس که ۸ بار جایزه گلدن گلوب را دریافت کرده، ۱۵ نامزدی این جایزه را در کارنامه دارد.

الن دیجنرس مجری تلویزیون نیز با دریافت جایزه کارول برنت که معادل جایزه سسیل بی.دمیل در بخش تلویزیون است، تجلیل شد.

برندگان سینمایی گلدن گلوب ۲۰۲۰ عبارتند از:

بهترین فیلم درام: «۱۹۱۷»

بهترین فیلم موزیکال یا کمدی: «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین کارگردان: سم مندس برای «۱۹۱۷»

بهترین بازیگر مرد درام: خواکین فینیکس برای «جوکر»

بهترین بازیگر زن درام: رنه زلوگر برای «جودی»

بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی: تارون اجرتن برای «راکت‌من»

بهترین بازیگر زن موزیکال یا کمدی: آکوافینا برای «وداع»

بهترین بازیگر مرد مکمل: برد پیت برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین بازیگر زن مکمل: لورا درن برای «داستان ازدواج»

بهترین فیلمنامه: کوئنتین تارانتینو برای «روزی روزگاری در هالیوود»

بهترین موسیقی: هیلدور گودنادوتیر برای «جوکر»

بهترین ترانه: «دوباره خودم را دوست خواهم داشت» التون جان از فیلم «راکت‌من»

بهترین فیلم انیمیشن: «حلقه گمشده»

بهترین فیلم خارجی‌زبان: «انگل‌» ساخته بونگ جون هو

برندگان تلویزیونی گلدن گلوب ۲۰۲۰ عبارتند از:

بهترین سریال درام: «جانشینی» از اچ‌بی‌او

بهترین سریال موزیکال یا کمدی: «فلی‌بگ» از آمازون پرایم

بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: «چرنوبیل» از اچ‌بی‌او

بهترین بازیگر مرد سریال درام: برایان کاکس برای «جانشینی»

بهترین بازیگر زن سریال درام: الیویا کلمن برای «تاج»

بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی: رامی یوسف برای «رامی»

بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی: فیبی والر-بریج برای «فلی‌بگ»

بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: راسل کرو برای «بلندترین صدا»

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: میشل ویلیامز برای «فاسی وردون»

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: استلان اسکارسگارد برای «چرنوبیل»

بهترین بازیگر زن مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: پاتریشیا آرکت برای «اکت»