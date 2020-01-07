۷۰ درصد متخلفان در فضای مجازی توسط پلیس دستگیر می شوند

سرهنگ محمد فرهودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۸۰ درصد افزایش جرایم رایانه‌ای به دلیل نداشتن آشنایی لازم در فضای اینترنتی است که در فیشینگ گرفتار می‌شوند و در واقع با ورود به صفحه جعلی در فضای مجازی دچار آسیب و سو استفاده کلاهبرداران قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: در فضای مجازی وقتی شما وارد صفحات جعلی می‌شوید در هنگام شارژ تلفن همراه یا انتقال پول اگر این صفحه واقعی نباشد می‌تواند حساب شما را خالی کند.

فرهودی بیان کرد: راهکار این است که حتماً از رمز موقت استفاده شود لذا توصیه می‌شود رمز یک بار مصرف را فعال کنید تا از این سو استفاده جلوگیری شود.

رئیس پلیس فتا استان قزوین بیان کرد: شهروندان حتماً باید اطلاعات مجازی و اینترنتی خود را بالا ببرند که در این صورت از ۹۰ درصد تخلفات جلوگیری می‌شود.

۸۰ درصد جرایم فضای مجازی ناشی از بی اطلاعی مردم است

فرهودی گفت: بیش از ۸۰ درصد افزایش جرایم در فضای مجازی ناشی از بی اطلاعی شهروندان از نحوه کاربری و استفاده از ابزارهای نوین است.

رئیس پلیس فتا استان در خصوص بیشترین تخلف در فضای مجازی یادآور شد: جرایم سایبری بیشتر برداشت از حساب افراد بوده و برای نمونه یک فرد چند صد میلیون تومان از حسابی برداشت کرده بود که دستگیر شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با هوشیاری و تسلط کامل پلیس فتا بیش از ۷۰ درصد متخلفان فضای مجازی دستگیر می‌شوند اما لازم است شهروندان نیز احتیاط لازم را انجام دهند و ضمن افزایش اطلاعات خود از رمز یک بار مصرف استفاده کنند.

فرهودی گفت: باید استفاده از رمز یک بار مصرف در سال‌های گذشته صورت می‌گرفت تا تخلف کمتر شود اما امروز هم فرصت مناسبی است تا از کلاهبرداری‌های نوین در این عرصه جلوگیری شود.

فعالیت مجازی نامزد انتخابات رصد می‌شود

فرهودی در ادامه گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات رصد و کنترل فضای مجازی با شدت بیشتری صورت می‌گیرد و هر گونه فعالیت نامزدهای انتخابات در این فضا به دقت بررسی مش ود و در صورت تخلف تذکر لازم داده خواهد شد.

وی اظهارداشت: البته در زمینه فضای مجازی ضعف و خلاء قانونی داریم که باید نمایندگان حتماً این نقص را برطرف کنند تا برخورد با تخلف در این عرصه با شدت بیشتری انجام شود.