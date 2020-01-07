حضور استاندار بصره عراق در مراسم تشییع پیکر ابومهدی در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید ابومهدی المهندس لحظاتی پیش وارد فرودگاه آبادان شد تا به شلمچه و سپس به کشور عراق منتقل شود. در مراسم استقبال از پیکر این شهید جمعی از مردم آبادان و خرمشهر و حتی کشور عراق و همچنین استاندار بصره نیز حضور دارند.

طبق برنامه ریزی های انجام شده آئین وداع مردم آبادان با این شهید گرانقدر در مقابل زیارتگاه سید عباس واقع در ایستگاه ۱۲ انجام و سپس پیکر شهید توسط مردم آبادان و خرمشهر از محل یاد شده تا فلکه فرودگاه و سپس مقابل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تشییع می‌شود.

همچنین مردم ولایی خرمشهر نیز که از ساعات اولیه صبح با استفاده از ۶ دستگاه اتوبوس برای شرکت در آئین به فلکه فرودگاه آبادان آمده و اجتماع کرده‌اند با ملحق شدن به مردم آبادان از پیکر شهید استقبال می‌کنند.

طبق برنامه ریزی انجام شده برای وداع مردم خرمشهر با پیکر شهید ابومهدی مهندس آئینی در محل میدان مقاومت خرمشهر برگزار و سپس پیکر مطهر شهید برای انتقال بله عراق به مرز شلمچه برده می‌شود.

مردم قدرشناس، مقاوم و همیشه در صحنه شهرهای آبادان و خرمشهر هیچگاه تلاش‌ها و کمک‌های این مرد بزرگ در بحران سیل را که دوشادوش سردار شهید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی براب شهرهایشان کشیدند را فراموش نمی‌کنند.