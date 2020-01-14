  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۸

با رقابت ۷ هزار نفر؛

۲ آزمون استخدامی جمعه ۲۷ دی ماه برگزار می شود

۲ آزمون استخدامی جمعه ۲۷ دی ماه برگزار می شود

آزمون های استخدامی وزارت بهداشت ویژه پزشکان متخصص و فراخوان «طرح شناسایی مدیران آینده» سازمان تامین اجتماعی جمعه ۲۷ دی برگزار می شود.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پزشکان متخصص در قالب هفتمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی با حضور ۲۹۳ داوطلب در ۲۲ مرکز استان در روز جمعه ۲۷ دی برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین آزمون فراخوان «طرح شناسایی مدیران آینده» سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۸ نیز با رقابت ۷ هزار و ۱۰۷ نفر شامل ۱ هزار و ۷۷۸ نفر زن و ۵ هزار و ۳۲۹ نفر مرد روز جمعه ۲۷ دی ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ پرینت کارت آزمون گفت: کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان از امروز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه ۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

وی گفت: کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به سایت سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای و یا اطلاعات ثبت‌نامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه کنند و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

توکلی تاکید کرد: برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

وی یادآور شد: فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸ صبح است و در ورودی ِحوزه های امتحانی برای آزمون رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

کد مطلب 4825105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه