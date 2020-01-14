۲ آزمون استخدامی جمعه ۲۷ دی ماه برگزار می شود

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پزشکان متخصص در قالب هفتمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی با حضور ۲۹۳ داوطلب در ۲۲ مرکز استان در روز جمعه ۲۷ دی برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین آزمون فراخوان «طرح شناسایی مدیران آینده» سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۸ نیز با رقابت ۷ هزار و ۱۰۷ نفر شامل ۱ هزار و ۷۷۸ نفر زن و ۵ هزار و ۳۲۹ نفر مرد روز جمعه ۲۷ دی ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ پرینت کارت آزمون گفت: کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان از امروز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه ۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

وی گفت: کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به سایت سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای و یا اطلاعات ثبت‌نامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه کنند و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

توکلی تاکید کرد: برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

وی یادآور شد: فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸ صبح است و در ورودی ِحوزه های امتحانی برای آزمون رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.