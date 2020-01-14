گوشی در ابعاد حافظه یو اس بی با ۷ روز باتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت زانکو گوشی تازه ای به نام تاینی تی ۲ عرضه کرده که آن را کوچک‌ترین گوشی تلفن همراه دنیا لقب داده است.

این شرکت در سال ۲۰۱۷ هم گوشی تلفن همراه کوچکی به نام تاینی تی ۱ را به قیمت ۵۰ دلار عرضه کرده بود. طول این گوشی ۶ سانتیمتر، عرض آن ۳ سانتیمتر و ضخامت آن ۱.۶۵ سانتیمتر است.

وزن گوشی تاینی تی ۲ تنها ۳۱ گرم است و از جمله امکانات آن می‌توان به سازگاری با شبکه‌های نسل سوم تلفن همراه، دوربین عکاسی با دقت ۰.۳ مگاپیکسل، بلوتوث، جک هدفون ۳.۵ میلیمتری، حافظه میکرواس دی، نمایشگر یک اینچی تی اف تی و نصب چند بازی بر روی آن اشاره کرد.

با یک بار شارژ می‌توان از این گوشی به مدت یک هفته استفاده کرد و البته باید توجه داشت که این گوشی با شبکه‌های نسل چهارم سازگاری ندارد. قیمت گوشی یادشده ۱۳۰ دلار است و کارشناسان می‌گویند بعید است در بازار چندان با استقبال مواجه شود. به خصوص که گوشی‌های مشابه قبلی هم چندان مورد توجه قرار نگرفتند.