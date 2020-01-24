شروع به کار مدارس شهرستان های بویراحمد و دنا با دو ساعت تاخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به مصوبه کمیته اضطرار شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و به منظور رعایت حال شهروندان و مردم عزیز، به دلیل شدت برودت هوا، یخزدگی معابر و… کلیه ادارات، سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی، مدارس در تمامی مقاطع در شهرستان‌های بویراحمد و دنا و مناطق عشایری استان فردا شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ با دو ساعت تأخیر آغاز بکار خواهند کرد.