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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰:۲۶

به علت یخبندان انجام می شود؛

شروع به کار مدارس شهرستان های بویراحمد و دنا با دو ساعت تاخیر

شروع به کار مدارس شهرستان های بویراحمد و دنا با دو ساعت تاخیر

یاسوج- به علت یخبندان، تمامی مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهرستانهای بویراحمد و دنا در نوبت صبح شنبه با دوساعت تاخیر شروع به کار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به مصوبه کمیته اضطرار شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و به منظور رعایت حال شهروندان و مردم عزیز، به دلیل شدت برودت هوا، یخزدگی معابر و… کلیه ادارات، سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی، مدارس در تمامی مقاطع در شهرستان‌های بویراحمد و دنا و مناطق عشایری استان فردا شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ با دو ساعت تأخیر آغاز بکار خواهند کرد.

کد مطلب 4834114

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