۲۶مبلغ درقالب سوگواره «یاس نبوی» به کهگیلویه وبویراحمد اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسم مؤمنی شاد افزود: از این تعداد ۲۳ مبلغ اعزامی از قم به اقصی نقاط استان اعزام میشوند و سه مبلغ نیز بومی هستند.
معاون فرهنگی اوقاف استان اظهار داشت: هر ساله در ایام فاطمیه «سوگواره یاس نبوی» برگزار و مبلغینی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه به اقصی نقاط استان اعزام میشوند.
وی افزود: این روحانیون در روستاهایی که ظرفیت فرهنگی دارند مستقر میشوند و به مباحث اعتقادی در قالب «خیمه های معرفت» میپردازند.
حجت الاسلام مؤمنی شاد بیان داشت: یکی از برنامههایی مبلغین در این ایام پرداختن به مباحث ایثار، مقاومت، شهادت سردار سلیمانی و برنامههای بصیرتی برای نوجوانان، جوانان، خانوادهها و پاسخگویی به شبهات است.
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