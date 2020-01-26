وظایف ‌نماینده مالی نامزدهای انتخابات مجلس تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۳۱ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷نماینده حاضر در جلسه، ماده ۸ طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» را تصویب کردند.

بر این اساس، «همه نامزدها موظفند علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز یا ثبت‌نام، حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی انجام شود. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود».

تبصره ۱: «نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است».

تبصره ۲: «نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را ثبت و نگهداری کند به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد».

تبصره ۳: «وظایف و مسئولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافیِ مسئولیت نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست».