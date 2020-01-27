مدیرعامل جدید بیمه ملت هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه موضوع تغییر مدیرعامل بانک ملت و احتمال انتصاب امین احمدیان به عنوان مدیرعامل حاشیه‌هایی را ایجاد کرد، اکنون محمود طهماسبی، مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت که هنوز جانشینی برای مدیرعامل قبلی انتخاب نشده است.

برخی منابع دیروز خبر دادند قرار است امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و معاون فعلی بیمه ملت، جایگزین مدیرعامل قبلی شود.

گفتگوی مهر با محمود طهماسبی، مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری به شرح زیر است:

* خبرنگار مهر: شما در جریان تغییر مدیرعامل بیمه ملت هستید؟

- محمود طهماسبی: آقای صلاحی نژاد رفته‌اند و ایشان دیگر مدیرعامل نیستند.

* جایگزین آقای صلاحی نژاد، مشخص شده‌اند؟

- خیر. هنوز مشخص نیست.

* اینکه آقای احمدیان برای انتصاب سمت مدیرعاملی در بیمه ملت انتخاب شده‌اند، صحت دارد؟

- من در جریان نیستم. باید این موضوع را از روابط عمومی صندوق یا بیمه ملت بپرسید.

* حکم مدیرعامل بیمه ملت را شما به عنوان مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری صادر می‌کنید؟

- خیر. هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و سهامداران بیمه ملت باید این فرد را انتخاب کنند.

* خود هلدینگ پیشنهادی نداشته است؟

- صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک کمیته به این منظور دارد و فرآیند کار از طریق این کمیته پیش خواهد رفت. باید چند روز صبر کنید تا فرد جدید انتخاب شده و فرآیند طی شود.

* آقای صلاحی نژاد گفته اند استفعا نداده و برکنار شده اند.

- چند روز تأمل کنید، همه چیز مشخص می‌شود؛ به هر حال صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکسری فرآیندها دارند که طبق آن، به زودی مدیرعامل جدید معرفی می‌شود. ولی الان جانشینی برای آقای صلاحی نژاد نداریم و مدیرعامل جدید هنوز مشخص نیست.

* آقای امین احمدیان به عنوان گزینه مطرح هستند؟

- در جریان نیستم و باید از روابط عمومی صندوق یا وزارتخانه بپرسید.