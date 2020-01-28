به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان با اشاره به افزایش میزان کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان استان‌های جنوبی و جنوب شرق کشور به ۱۴,۵ میلیارد تومان افزود: از این میزان ۷ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۷.۵ میلیارد تومان به صورت کالا و اقلام ضروری کمک شده است.

وی از ارسال بیش از ۱۱ تن مواد غذایی خشک، ۱۷ هزار قوطی کنسرو جات و حدود ۴۷ هزار بطری آب آشامیدنی به مناطق سیل‌زده با همت مردم و خیران نیکوکار خبر داد و تاکید کرد: ۸۹۶ تخته فرش، ۴۵۶۷ تخته پتو و بیش از ۱۹ هزار مورد انواع پوشاک برای مردم سیل‌زده ارسال شده است.