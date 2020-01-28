  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۰۴

علیرضا عسگریان:

کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان کشور به بیش از ۱۴ میلیارد تومان رسید

کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان کشور به بیش از ۱۴ میلیارد تومان رسید

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: مجموع کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان کشور تا امروز به ۱۴,۵ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان با اشاره به افزایش میزان کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان استان‌های جنوبی و جنوب شرق کشور به ۱۴,۵ میلیارد تومان افزود: از این میزان ۷ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۷.۵ میلیارد تومان به صورت کالا و اقلام ضروری کمک شده است.

وی از ارسال بیش از ۱۱ تن مواد غذایی خشک، ۱۷ هزار قوطی کنسرو جات و حدود ۴۷ هزار بطری آب آشامیدنی به مناطق سیل‌زده با همت مردم و خیران نیکوکار خبر داد و تاکید کرد: ۸۹۶ تخته فرش، ۴۵۶۷ تخته پتو و بیش از ۱۹ هزار مورد انواع پوشاک برای مردم سیل‌زده ارسال شده است.

کد مطلب 4838888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه