مصرف انواع کلم با بیماری کبد چرب مقابله می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق جدید محققان دانشگاه پزشکی چانگ کینگ چین نشان می‌دهد ترکیب طبیعی موجود در سبزیجات چلیپایی موسوم به ایندول منجر به ایجاد شیوه‌های جدید درمانی یا اقدامات پیشگیرانه در بیماری کبد چرب می‌شود.

«چائودونگ وو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «ما معتقدیم مواد خوراکی سالم با میزان بالا ترکیب ایندول برای پیشگیری از کبد چرب غیرالکلی لازم است و برای بهبود سلامت افراد مبتلا به این عارضه هم مفید است.»

بیماری کبدچرب غیرالکلی زمانی روی می‌دهد که کبد به خاطر تجمع چربی، مرمری شکل می‌شود. گاهی اوقات بروز این بیماری ناشی از تغذیه ناسالم نظیر مصرف بیش از حد چربی‌های اشباع شده است.

در صورت عدم توجه به این بیماری، این مشکل می‌تواند جان فرد را تهدید کند و به بیماری‌های خطرناکی نظیر سیروز کبدی یا سرطان کبد تبدیل شود.

در این مطالعه، محققان تاثیر ایندول را بر ۱۳۷ فرد چینی مبتلا به کبد چرب بررسی کردند. تیم تحقیق دریافت افراد دارای شاخص توده بدنی بیشتر دارای میزان کمتر ایندول در خون شان هستند.

محققان متوجه شدند مصرف ایندول علاوه بر کاهش میزان چربی در سلول‌های کبد، می‌تواند بر سلول‌های روده هم تاثیرگذار باشد که موجب ارسال سیگنال‌های مولکولی شده و التهاب را متوقف می‌کند.