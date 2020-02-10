به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به فناوری ساخت نوعی پوشش نانو کامپوزیتی ابرآبگریز دست یافتند. با این فناوری می‌توان از تخریب زود هنگام سازه‌های فلزی مانند تاسیسات دریایی جلوگیری کرد.

استفاده از رنگ برای حفاظت از سازه‌های فلزی امری مرسوم است. اما با پیشرفت فناوری نسل جدیدی از رنگ‌ها در حال توسعه هستند. محققان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروژه‌ای در این زمینه انجام دادند.

در این پروژه ساخت پوشش‌های سیلانی (بر پایه سیلیسیم) نسل جدیدی از رنگ‌ها مد نظر قرار گرفت. محافظت از سازه‌های فلزی مانند تاسیسات دریایی با این فناوری انجام می‌شود.

مهدی خدایی مجری این طرح پژهشی گفت: در این طرح پژوهشی علاوه بر ساخت پوشش‌های محافظ سطوح، ابرآبگریز بودن آنها مد نظر قرار گرفت. مزیت آن نیز این است که سطوح نسبت به خوردگی مقاوم می‌شوند زیرا سازه تر نمی‌شود و یون‌های خورنده در آن نفوذ نمی‌کند.

خدایی خاطرنشان کرد: با این فناوری سطوح به نوعی قدرت خودتمیزشوندگی نیز خواهند داشت. زیرا قطرات آب روی سطح حرکت می‌کنند. البته ضدجلبک و ضدخزه بودن نیز از ویژگی دیگری است که این پوشش به سطوح می‌دهد.

به گفته وی، سازه‌های دریایی که با هزینه بسیار ساخته می‌شوند با این پوشش می‌توانند کاهش اصطکاک ناشی از برخورد آب را داشته باشند. همچنین سرعت شناور افزایش و مصرف سوخت آن کاهش می‌یابد زیرا سطح شناور با آب تر نمی‌شود. این پوشش ابرآبگریز در مقیاس آزمایشگاهی با موفقیت تولید شد و قابلیت صنعتی شدن دارد.