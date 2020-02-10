دادگاه «روح الله زم» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد.

عناوین کیفرخواست شامل ۱۷ بند اتهامی به این شرح است:

۱- افساد فی الارض

۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور

۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه

۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه

۵- همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده

۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور

۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور

۱۰- مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور

۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده

۱۲ - تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی

۱۳- توهین به مقدسات اسلام

۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)

۱۵- توهین به مقامات و مامورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن

۱۶- تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به میزان نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه یورو

۱۷- و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.