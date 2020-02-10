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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۸

در دانشگاه تهران؛

دوره آموزشی عمومی راه‌های پیشگیری از ویروس کرونا برگزار می شود

دوره آموزشی عمومی راه‌های پیشگیری از ویروس کرونا برگزار می شود

دوره آموزشی عمومی راه‌های پیشگیری و درمان ویروس کرونا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مرکز آموزش‌های ضمن خدمت با همکاری اداره کل بهداشت و درمان این دانشگاه، دوره آموزشی عمومی «راه‌های پیشگیری و درمان ویروس کرونا» را برگزار می‌کند.

معرفی کرونا، راه‌های پیشگیری از کرونا، موازین پیشگیری و کنترل عفونت، احتیاطات تماس با بیماران، شستشو و ضد عفونی جهت پیشگیری از بیماری، علائم بالینی بیماری و درمان از اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.

دوره آموزشی عمومی راه‌های پیشگیری و درمان ویروس کرونا، امروز ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در تالار حامدی دانشکده دامپزشکی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4849506
مهتاب چابوک

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