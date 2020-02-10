به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مرکز آموزش‌های ضمن خدمت با همکاری اداره کل بهداشت و درمان این دانشگاه، دوره آموزشی عمومی «راه‌های پیشگیری و درمان ویروس کرونا» را برگزار می‌کند.

معرفی کرونا، راه‌های پیشگیری از کرونا، موازین پیشگیری و کنترل عفونت، احتیاطات تماس با بیماران، شستشو و ضد عفونی جهت پیشگیری از بیماری، علائم بالینی بیماری و درمان از اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.

دوره آموزشی عمومی راه‌های پیشگیری و درمان ویروس کرونا، امروز ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در تالار حامدی دانشکده دامپزشکی برگزار خواهد شد.