لیست کامل شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای انتخابات مجلس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست کامل شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات مشخص شد.

چهره‌های مشهور و بالای ۴۹ سال عبارتند از: «محمد باقر قالیباف، جلیل بشارتی، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی، کیومرث هاشمی، عزت الله اکبری، الیاس نادران، مصطفی میرسلیم».

روحانیون عبارتند از: «حجت الاسلام سید رضا تقوی»، «سید محمود نبویان» و «سید محمد آقامیری».

بانوان نیز عبارتند از: «زهره الهیان»، «فاطمه رهبر»، «سوده نجفی»، «عاطفه خادمی»، «فاطمه قاسم پور» و «سمیه رفیعی»

و جوانان نیز عبارتند از: مجتبی ثابتی، سید نظام الدین موسوی، سید محسن دهنوی، جواد نیکی ملکی، احمد نادری، علی جعفری، مالک شریعتی، امیر ابراهیم رسولی، مجتبی ابراهیمی، مجتبی رضاخواه، محسن پیرهادی، علی شمسی پور».

کاندیدای اختصاصی اسلامشهر در لیست ۳۰ نفره تهران: سعید کرمی

کاندیدای اختصاصی شهرری در لیست ۳۰ نفره تهران: سید علی یزدی خواه.

گفتنی است تعداد آراء جوانان از مجموع 31 رأی هیئت انتخاب به شرح زیر است:

ثابتی ۲۸

موسوی ۲۶

دهنوی ۲۵

نیکی ملکی ۲۴

نادری ۲۲

جعفری ۲۲

شریعتی ۲۲

رسولی ۲۱

ابراهیمی ۲۱

رضاخواه ۱۹

پیرهادی ۱۹

شمسی پور ۱۸

اسامی دیگر افراد حاضر در رای گیری که موفق به کسب رای لازم برای حضور در لیست نشدند به شرح زیر است:

صالح اسکندری ۳

مهدی اسلام پناه ۲

آسد الله آبنیکی ۱

سعید آجرلو ۳

محمدنبی آقاتقی ۱

محسن جلواتی ۰

سید احسان خاندوزی ۱۰

علی خضریان ۲

سید مجتبی زراعتی ۴

مصطفی زمانیان ۹

سید محمد هادی سبحانیان ۴

روح الله سلگی ۴

سید امیر سیاح ۱

فرید شهاب ۳

ابوالفضل عمویی ۱۷

سید علی قریشی ۰

محمد صادق کوشکی ۰

فرشاد مهدی پور ۹

محسن مهدیان چاوگانی ۰

میثم نعمتی ۱۲

مقداد همتی ۰

مهدی وکیل پور ۳

وحید یامین پور ۱۶