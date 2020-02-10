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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۳۰

یک مقام طالبان در ولایت بلخ کشته شد

یک مقام طالبان در ولایت بلخ کشته شد

وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن یک مقام طالبان در ولایت بلخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که «محمد گل» مشهور به ابوبکر که از رؤسای محلی طالبان به شمار می‌آید و مسؤلیت خرید تسلیحات با فناوری بالا در این گروه را برعهده داشت، کشته شده است.

بر اساس اعلام وزارت دفاع افغانستان، این حادثه در روستای «دلبر» واقع در منطقه چمتال واقع در ولایت بلخ روی داده است.

گفتنی است، این مقام طالبان سلاح‌های لیزری برای گروه طالبان در سراسر استان فراهم می‌کرد و در عملیات هوایی هدفمند ارتش افغانستان کشته شده است.

کد مطلب 4849982

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