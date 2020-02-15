به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرسلیم عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای اسلامی در نشست خبری که امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس، گفت: ما در شرایط ویژه ای قرار داریم و چشم امید به انتخابات ۲ اسفند دوخته ایم.

هیچ بن بستی وجود ندارد

وی با بیان اینکه از نظر بنده هیچ بن بستی وجود ندارد، افزود: درست است که مشکلات و مسائلی وجود دارد اما این مسائل و مشکلات در بن بست نیست و راه برون رفت از این مشکلات را می دانیم و امید داریم بتوانیم دست به دست مردم چاره گشای مسائل و مشکلات باشیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه بیشتر مشکلات کشور در زمینه اقتصادی خودش را نشان داده است، تصریح کرد: به ویژه آنکه در ۶ سال گذشته فرصت های گران قدری از دست رفته است که می توان این فرصت ها را بازیافت.

میرسلیم بیان کرد: یک نکته اساسی دیگر این است که اگر بخواهیم در زمینه های مختلف به ویژه معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق شویم، یک شرط لازم وجود دارد و آن اعتماد است.

وی افزود: اعتماد مردم به امام (ره) بود که انقلاب را پیروز کرد و همین اعتماد ملت به رزمندگان بود که ما را در جنگ تحمیلی پیروز کرد و بر این اساس اعتماد مسئله ای بسیار مهم است.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای اسلامی گفت: بنده اعتقاد ندارم که ما امروز در شرایط بحران قرار داریم اما روزهایی در ایران وجود داشت که با اعتمادی که مردم به مسئولانشان نشان دادند توانستیم موفق شویم که البته در حال حاضر تا حدودی به سرمایه اعتماد، لطمه وارد شده که دلیل آن کمبود صداقت است.

میرسلیم تأکید کرد: مردم شیفته این هستند که مسئولانشان با آنان صادقانه رفتار کنند و واقعیت ها را با آنان در میان بگذارند و از خود مردم کمک بخواهند تا مشکلات حل و فصل شود.

برای رفع رکود و تورم باید بین مسئولان و مردم اعتماد ایجاد شود

وی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم باید در فکر چاره جویی مشکلات بود، یادآور شد: در حال حاضر کشور با مشکلاتی چون تورم، رکورد و سقوط ارزش پول ملی مواجه است و مردم با گرانی دست و پنجه نرم می کنند اما برای حل این مشکلات ضرورت دارد که بین مردم و مسئولان و به ویژه ملت با نمایندگان مجلس، اعتماد برقرار شود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: دست یافتن به این اعتماد نیازمند آن است که مردم در نامزدهای انتخاباتی خودشان صداقت، از خود گذشتگی و فداکاری را ببینند که در این صورت آنچه موجب تباهی، آلودگی و مسئله ناهنجار در سطح مجلس پیش آمده است، قابل جبران خواهد بود.

میرسلیم گفت: ما برای این مسائل تدبیرهای لازم را اندیشیده و آماده کرده ایم و امیدواریم با حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی و ارتقاء این سرمایه اجتماعی و سیاسی مهم یعنی اعتماد، بتوانیم از پس مشکلات برآییم.

نمایندگان مجلس یازدهم ساختار بودجه را اصلاح می کنند

وی در پاسخ به سئوال شبکه الجزیره در مورد برنامه مجلس یازدهم برای مواجهه با مشکلات اقتصادی و رکود، گفت: بودجه سال ۹۹ در مجلس دهم در حال بررسی است. امیدواریم که نمایندگان حاضر بتوانند این بودجه را با ساختار مناسب تصویب کنند و آن را از کسری بودجه مصون بدارند.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه درآمدهای بودجه سال ۹۹ مهم است، افزود: مجلس یازدهم باید به موضوع درآمدهای بودجه توجه کند. با اصلاح ساختار بودجه می توان بخشی از مشکلات را حل کرد. اراده حکومت بر این است که درآمدهای کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی نجات یابد.

میرسلیم اظهار داشت: راه حل این مشکل استفاده از درآمدهای مالیاتی، گمرکی و فروش اموال دولتی است.

وی با بیان اینکه برآورد ما این است که امکان افزایش حدود صدهزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۹ وجود دارد، تاکید کرد: مردم باید بدانند که این مالیات ها برای خدمت به آنها صرف خواهد شد.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: نمایندگان مجلس یازدهم به محض ورود به مجلس باید ساختارهای بودجه را اصلاح کنند.

میرسلیم با بیان اینکه نشت مالیاتی عاید عده ای دلال زالوصفت می شود، تصریح کرد: اگر این مالیات جمع آوری شود مشکلات حل می شود.

مجریان و وکلا نباید کارچاق کن شوند

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برای اجرای قوانین مصوب مجلس چه برنامه ای دارید؟، گفت: یکی از وظایف مجلس انتخاب مجریان شایسته است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه تصریح کرد: یکی از وظایف مجلس انتخاب افراد کاردان برای وزارتخانه ها است، نه اینکه نمایندگان یا وزرا کارچاق کن شوند. قانون خوب، لازم است اما شرط اجرای قانون، مجری توانمند است.

میرسلیم ادامه داد: نیازمند مجریان صادق و توانمند هستیم. توانمندی مجریان به چند عامل بستگی دارد، اول دانش، مجریان باید باور داشته باشند که می توانند مشکلات کشور را با کمک مردم حل کنند. اگر این باور و یقین وجود نداشته باشد، از پسِ مشکلات برنمی آیند. انتخاب مجری شایسته جزو وظایف نمایندگان است.

وی خاطرنشان کرد: رأی اعتماد به وزرا برعهده مجلس است و رئیس جمهور موظف به تأمین خواست مجلس است اما مجریان و وکلا نباید کارچاق کن شوند.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در پاسخ به سئوال دیگری در مورد تشتت در جریان اصولگرا، گفت: ائتلاف با این دیدگاه شکل گرفت که برای حل مسائل کشور در آینده چاره جویی کند. افراد هم که حضور دارند بی تجربه نیستند. تجربیاتی دارند. تجربیاتی که شاید صددرصد هم درست نباشد. انسان بی نقص نیست، هر کسی در صحنه فعالیت حضور داشته باشد، ضعف ها و قوت هایی دارد.

ائتلاف ما برای حل مشکلات شکل گرفت/ استقبال مردم از فهرست ائتلاف

میرسلیم تاکید کرد: به خاطر اختلاف نظر بین افرادی که همگی اصول را قبول داشتند، نتوانستیم همه اصولگرایان را صددرصد کنار هم قرار دهیم اما با زحمت شورای ائتلاف، ۴۰ حزب، گروه اجتماعی و شخصیت سیاسی گرد هم آمدند و بر مبنای اعتقاد به موفقیت برای حل مشکلات کشور ائتلاف شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه ائتلاف بر مبنای آینده است نه گذشته، گفت: هر یک از اضلاع ائتلاف ممکن است ضعف ها و ایراداتی داشته باشند اما با زحمت شورای ائتلاف، توانستیم هماهنگی نسبی ایجاد کنیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: شاید می توانستیم فهرست بهتری را با همگرایی بیشتری ایجاد کنیم. نمی توانیم بگوییم این لیست به طور مطلق بدون اشتباه است اما به طور نسبی این لیست خوب است و بهترین استقبال را در میان مردم خواهد داشت.

انتقاد از عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان/ رد صلاحیت نمایندگان متخلف یک جراحی بود

میرسلیم درباره برنامه اش در حوزه نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: من هم اکنون عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم؛ در انتقاد کردن کوتاهی نمی کنم و انتقاد من هم توأم با پرخاش نیست و کاملاً دلسوزانه است.

وی افزود: یکی از اشکالاتی که در مجلس شورای اسلامی پیدا شد، عدم توجه به رفتار نمایندگان است و رهبری هم دو سال پیش این موضوع را تذکر دادند. در حالی که خود نمایندگان باید نظارت بر رفتار خود را جدی می گرفتند نه اینکه از بیرون بر رفتار آنان نظارت شود و کار به جایی برسد که برای انتخابات پیش رو، شورای نگهبان وارد کار شود و صلاحیت نمایندگان متخلف را رد کند، این آخرین دعوا و یک جراحی بود.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تاکید کرد: کاش نمایندگان مراقبت می کردند و نمی گذاشتند چنین فضایی پیش بیاید و این برازنده نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس نیست. نظارتی که در دوره اول و دوم مجلس وجود داشت، بی نظیر بود اما به تدریج در نظارت بر رفتار نمایندگان اشکالاتی پیدا شد و کار به اینجا رسید که ما حتی شاهد زندانی شدن برخی از نمایندگان بودیم.

میرسلیم گفت: اگر ما در صحنه مجلس آینده حضور پیدا کنیم قطعاً بر رفتار خودمان به طور جدی نظارت خواهیم کرد و کوچکترین خطا را نخواهیم بخشید. مجلس در رأس امور است و اگر این رأس، فاسد شود کل کشور به فساد کشیده خواهد شد و این از وظایف مهم مجلس است. حتی اگر ما به مجلس راه پیدا نکنیم این موضوع را رها نخواهیم کرد.

باید به ۳۰ نفرِ فهرست نیروهای انقلاب رای داده شود

وی درباره وضعیت فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف نیز گفت: فهرست شورای ائتلاف تقریباً تکمیل شده و یک نکته مبهمی درباره نماینده اسلامشهر وجود دارد که امیدواریم به زودی برطرف شود. پس از تدوین نهایی این فهرست، دیگر مردم مشکلی برای انتخاب نمایندگان خود نخواهند داشت. چرا که چهره های حاضر در این لیست، کاملاً شناخته شده هستند. این موضوع که مردم به کل فهرست رأی بدهند بسیار مهم است. از نظر محاسبات انتخاباتی وقتی به کل ۳۰ نفر رأی داده نشود به نفع جریان رقیب خواهد بود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه اگرچه به خاطر ضعف در قانون، مردم سردرگم می شوند و بعضاً مجبورند به کسی رأی بدهند که او را نمی شناسند، اظهار داشت: در این باره قانون انتخابات مجلس بسیار اساسی است و باید به این کار اساسی با دقت پرداخته شود.

میرسلیم اضافه کرد: بهترین شکل در حوزه های انتخاباتی آن است که هر حوزه یک نماینده داشته باشد. در این صورت به مردم هم تحمیل نخواهد شد که به کسانی که نمی شناسند رای بدهند.

وی با بیان اینکه باید به موضوع بسیار مهم اعتبار نمایندگان نیز دقت شود، تاکید کرد: نماینده ای که با ۲۰ درصد آراء وارد مجلس می شود، نماینده اکثریت مردم نیست. خود نمایندگان که قانون انتخابات را فشل کردند، نمی دانستند که در حال تضعیف جایگاه خودشان هستند. انتخابات هرچه پیچیده تر شود، اشکالات بیشتری در آن پیش می آید.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: ما هنوز نتوانستیم از سامانه های پیشرفته برای برگزاری انتخابات استفاده کنیم و این به اعتماد مردم صدمه می زند. به نظر من دولت باید در این زمینه دست به کار می شد.

میرسلیم خاطرنشان کرد: من در فروردین ۹۶ به شخص وزیر گفتم که چرا در حالی که سیاست های این موضوع ابلاغ شده، قانون تدوین نکردید و باید دراین موضع جوابگو باشید. اما به هر حال قانون بد بهتر از بی قانونی است و این بار هم باید با همین قانون بسازیم و انتخابات را به بهترین شکل برگزار کنیم.

وی همچنین با اشاره به تلاش دولت برای توافق هسته‌ای، اظهار داشت دولت ما وقت زیادی را برای دستیابی به برجام صرف کرد؛ مذاکرات متعددی در این زمان انجام شد و در این مذاکرات که نمایندگان اروپا و آمریکا حضور داشتند متعهد شدند و امیدی را در دل دولت ما ایجاد کرده بودند که بر مبنای ایجاد «برجام» راه هایی را که پیش بینی کرده بود و آنها بیشتر متوجه به سمت غرب بود را به اجرا بگذارد.

عضو فهرست ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: این دولت، دولتی است که فکر می‌کند نجات‌بخش از مناسبات خوب با آمریکا و اروپا است البته ما مخالف روابط خوب با کشورهای دیگر نیستیم اما این را هم قبول نداریم که از سوراخی که تاکنون چند بار گزیده شده ایم باز هم گزیده شویم ما از اول می‌دانستیم اعتمادی به آمریکا نیست.

میرسلیم با اشاره به جنایت های آمریکا در طول تاریخ ایرانی اسلامی، گفت: آمریکایی ها قبل از انقلاب از دوران مصدق و چه بعد از انقلاب با آنچه که در سفارتخانه آمریکا افشا شد اثبات کرده بودند، هدف آنها محترم شمردن حیثیت و استقلال ملت ایران نیست بلکه هدفشان به زانو درآوردن ایرانیان است.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها هیچ‌گاه از این کینه توزی و خباثت دست برنداشته اند و اگر تن به مذاکرات برجام دادند برای آن بود که خدعه دیگر را پیاده کند، این خود مستقیماً از دست «اوباما» انجام نگرفت واز سوی «ترامپ» صورت پذیرفت.

اروپا قابل اعتماد نیست/ راه نجات، اعتماد به اروپایی ها نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نباید به اروپایی ها اعتماد کنیم، تصریح کرد: اروپایی ها در مقابل آمریکا آن استقلالی که ایران دارد را ندارد، من به دلایل غیر سیاسی در سفرهایی که به اروپا داشته ام از آنها شنیده بودم که می گفتند حق با شماست ولی از ما توقع نداشته باشید که بیاییم و شما را به آمریکا ترجیح دهیم زیرا خسارت فراوانی می بینیم، شما هستید که در قدرت هستید و در مقابل آمریکا ایستاده اید.

میرسیلم تاکید کرد: آنها واقعاً از آمریکا میترسند از این رو اینگونه اعتماد کردن به اروپایی ها آنهم بعد از پیمان‌شکنی آمریکا که نشان دهنده بدعهدی اروپایی ها است راه نجات برای ما نخواهد بود.

وی تصریح کرد: اروپایی ها باید بدانند که ما نیازمند آنها نیستیم و اگر درایت به خرج دهیم بدون نیاز به اروپا و آمریکا و نه با دشمنی با آنها می توانیم مشکلات را حل کنیم.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه ما اهل مذاکره هستیم اما نه مذاکره از موضع ضعف، اظهار داشت: ایران صحنه مذاکره از موضع عزت را ترک نخواهد کرد ولی تن به ذلت دادن را از ایران توقع نداشته باشد، ما از پس مشکلاتمان بر خواهیم آمد و می‌توانیم مسائل خود را حل کنیم و با دوستان و همراهان مان در دنیا همکاری داشته باشیم اما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به ما خیانت کردند و با خائن نمی توان دوستی و رفاقت کرد.

میرسلیم درباره کیفیت مصوبات مجلس دهم، گفت: از این ۳۵ سیاستی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد، قوانین مناسبی برای اجرایی کردن این سیاست ها نیست و متاسفانه با نوعی کم کاری و کم توجهی مجلس روبرو شدیم البته برخی اقدامات جزئی صورت گرفت اما آنقدر جزئی بود که در صحنه عمل نتوانست اثری از خود بجا بگذارد.

وی ادامه داد: اگر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس نامزد شده اند برای کمک به تدوین قوانین مناسب جهت اجرایی کردن سیاست‌های کلی ابلاغی است؛ یقین دارم تحول عظیمی در مجلس یازدهم در این زمینه شکل خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر قوانینی مناسبی تدوین و با مجریان شایسته، پیاده شود، این سیاست ها راه نجات مردم را از مسائل و مشکلاتی که امروز با آن درگیر هستند هموار خواهد کرد و یکی از آن سیاست ها، سیاست اقتصاد مقاومتی است که از بهمن ماه ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۸ جز در تدوین این آیین‌نامه‌ها و تشکیل برخی جلسات چیز دیگری مشاهده نکرده ایم.

میرسلیم تاکید کرد: اجرای هر کدام از ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانست بخشی از مشکلات مردم را هموار کند، مبارزه با فساد جلوگیری از نفوذ بیگانگان در داخل کشور در این ۲۴ بند به طور صریح و آشکار ترسیم شده است که مشکلات را حل کند از این رو امیدواریم در مجلس آینده با استفاده از ظرفیت قانون گذاری زمینه اجرای این مسائل را شکل دهیم.

وی همچنین به نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: نظارت ها باید در مجلس صورت بگیرد و سازوکارهای موجود در قانون در این خصوص پیاده شود نه اینکه نمایندگان مماشات کنند. ازسوی دیگر نظارت مردم نیز وجود دارد و مردم حق دارند که از نمایندگان بپرسند چه کار کرده‌اید و چه می خواهید بکنید و نمایندگان نیز باید پاسخگو باشند نه اینکه در برج عاج مجلس بنشینند و مردم را رها کنند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اضافه کرد: از طریق مجمع نیز ما می‌توانیم پیگیر چگونگی اجرا و یا عدم اجرای سیاست ها در مجلس باشیم.

میرسلیم در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در صورت ورود نمایندگان شورای ائتلاف به مجلس، نحوه تعامل این شورا با مردم چگونه خواهد بود؟ اظهار داشت: ائتلاف به معنای ادغام چند حزب سیاسی در یکدیگر نیست چرا که اگر دو حزب بعضاً بخواهند در یکدیگر ادغام شوند، به سادگی شکل نمی‌گیرد و مسائل و مشکلاتی در پی دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس توقع نداشته باشید که این ساختار ائتلافی، کار حزب را انجام دهد اما هر کدام احزابی که درون ائتلاف هستند، می‌توانند پیگیر عملکرد نمایندگانی باشند که به مجلس می‌فرستند و مطالبات مردم را پیگیری کنند.

عضو فهرست نیروهای انقلاب گفت: امیدوارم که این ساختار ائتلافی پس از انتخابات مجلس هم پابرجا باشد و رهنمودهایی را به احزاب دهد تا امور آنان تسریع پیدا کند و همچنین هماهنگی‌هایی را میان احزاب این ائتلاف انجام دهد.

در پاسخ به مهر؛ تضعیف دولت به مصلحت نیست

میرسلیم در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه برنامه‌هایی برای فعال کردن این دولت کم‌تحرک خواهید داشت؟ گفت: از عمر دولت کنونی یک سال باقی است و تضعیف دولت به مصلحت نظام ما نیست و باید مسئولانه تا سرانجام کارشان پیش بروند.

وی گفت: مجلس می‌تواند با حسن نیت، آمادگی خود را برای همفکری و تعامل با دولتی‌ها اعلام کند و وزرا هم فارغ از حضور در جلسات استیضاح و سؤال، حق حضور در مجلس را دارند، خوب است که با نمایندگان همفکری و تعامل کنند و از نظرات و پیشنهادات آنان استفاده شود که امیدواریم شاهد چنین حضور صادقانه‌ای از سوی وزرا در مجلس باشیم تا مشکلات مردم با تعامل حل و فصل شود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به این سؤال که چه سازوکارهایی برای شفافیت اموال مسئولان در نظر دارید؟ اظهار داشت: ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق قوه قضائیه انجام شده که گام‌ ارزشمندی است اما بنده معتقدم که باید در وهله اول قانون مالیات، اصلاح و درآمدها و هزینه‌ها مشخص شود و این مسئله فقط مربوط به مسئولان نیست بلکه اموال و دارایی همه مردم باید با اعلام خودشان، نه با مراجعه به ممیز و سرممیز شفاف شود.

میرسلیم تأکید کرد: درواقع نظام مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که شفافیت را ایجاد کند و هر فردی باید خودش بگوید که چقدر درآمد دارد؛ در چنین شرایطی بین مردم و مسئولان اعتماد ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا، افراد در اظهارنامه‌های مالیاتی، خودشان میزان دارایی‌شان را مشخص می‌کنند و اگر یک نفر در اظهارنامه خود دروغ بگوید، حیثیتش در دنیا به باد می‌رود به گونه‌ای که یکی از وزرای خارجی ۵۰۰ دلار را مخفی کرد که به محض افشای این موضوع، استعفا داد و این مسئله وجهه اعتماد عمومی را نشان می‌دهد.

نامزد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر ضرورت اصلاح قانون مالیات، گفت: ضرورتی ندارد که دارایی مسئولان نزد همه افراد معلوم باشد بلکه دارایی و اموال آنان باید در مراجع قانونی شفاف باشد. بر این اساس هیچ چیزی نباید نزد مراجع قانونی، مکتوم بماند.

میرسلیم تأکید کرد: نه تنها مسئولان بلکه همه مردم، کسبه و کارخانه‌داران هم باید نزد مراجع قانونی، پرونده شفاف مالی داشته باشند و باید درآمدهای آنان ثبت و ضبط شود که البته این مسئله برای افشای نزد همه نیست بلکه برای آن است که شفافیت کامل باشد و در صورتی که کسی تخلفی در این زمینه انجام دهند، با وی برخورد می‌شود.

وی درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه مذاکرات مجلس علنی است، مردم باید بدانند که نمایندگان آنان چه رأیی می‌دهند و در مجلس چه صحبت‌هایی می‌کنند و نمایندگان باید به این مسئله واقف باشند که نماینده نیستند که بالای سر مردم باشند بلکه نماینده شده‌اند که در خدمت مردم باشند و مردم حق دارند که بدانند نمایندگان آنان به چه چیزی و چه علتی رأی می‌دهند.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی افزود: برخی از مسائل که در مجلس مطرح می‌شود، جنبه امنیتی و نظامی دارد، مردم هم خودشان نمی‌پذیرند که این مسائل به شکل علنی افشا شود چرا که دشمنان از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند و بر این اساس، به طور عام باید به شفافیت قائل باشیم اما قانون استثناءهایی را در این زمینه در نظر گرفته است.

میرسلیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مرز میزان مشارکت از نظر شما چقدر است؟ گفت: قاعدتاً در نظام مردمسالاری، اگر بخواهیم شأن و حیثیت آن حفظ شود، مستلزم آن است که بیش از ۵۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت کنند اما حضور کمتر از ۵۰ درصد مردم پای صندوق‌های رأی، نشان‌دهنده ضعف مردمسالاری است.

وی تصریح کرد: در برخی از کشورها رأی دادن وظیفه است نه اختیار اما در جمهوری اسلامی، مردم مختار و آزاد هستند. در طول ۱۰ دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی، حضور مردم پای صندوق‌های رأی به طور متوسط ۶۳ درصد بوده و رتبه‌ای بسیار خوب در مردمسالاری است البته مواردی کمتر از ۶۰ درصد و مواردی دیگر، بیشتر از ۷۰ درصد در این دوره داشته‌ایم.

نامزد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی بیان کرد: در صورتی که میزان مشارکت مردم در انتخابات کمتر از ۵۰ درصد باشد، باید در جهت جلب اعتماد مردم تلاش بیشتری به کار گرفته شود و نباید بگذاریم که به سرمایه اعتماد بین مردم و حکومت خدشه‌ای وارد شود چرا که بدخواهان و دشمنان ما از اینکه مردم پای صندوق‌های رأی حاضر نشوند، خوشحال می‌شوند.

میرسلیم با اشاره به تبلیغات رسانه‌های بیگانه برای تحریم انتخابات در ایران، گفت: ما برای اعتراض به دولت و حکومت، نیاز به تحریم نداریم چرا که هر کسی می‌تواند انتقادات سازنده خود را مطرح کند و تحریم زمانی اتفاق می‌افتد که امکان انتقاد وجود نداشته باشد که ما در زمان طاغوت، به این دلیل که نظام سلطه هیچ مقبولیتی نداشت، تحریم می‌کردیم.

وی اظهار داشت: ما نمی‌گوئیم که مشکلات اقتصادی، اساسی نیست اما جز از طریق افزایش اعتماد عمومی، نمی‌توان این مشکل را حل کرد و حل مشکلات اقتصادی مستلزم آن است که مردم با دولت و حکومت همکاری کنند و امیدواریم که در دوم اسفند ماه حضور جانانه مردم پای صندوق‌های رأی را شاهد باشیم چرا که نشان‌دهنده رغبت آنان به نظام جمهوری اسلامی است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه در مورد شعارهای انتخاباتی اش مبنی بر لزوم افزایش اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی و ارتباط آن با شعار انتخاباتی شورای ائتلاف مبنی بر حل مشکلات معیشتی مردم گفت: این دو شعار در طول هم قرار دارند. به لحاظ اجرایی باید فعالیت هایی برای حل مشکلات معیشتی مردم انجام دهیم اما مقدمه ذهنی و اعتقادی آن، اعتقاد مردم به این است که از دولت و مجلس عملی صادر می شود که راه حل مشکلات آنهاست. در این صورت است که مردم به دولت و مجلس کمک می کنند.

میرسلیم تصریح کرد: به شرط وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به راه حل های دولت و مجلس، آنها به این راه حل ها تن خواهند داد. برای موفق شدن در راستای حل مشکلات اقتصادی، جلب اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی ضروری است.

دولت تخلف کند، افشاگری می کنم

وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد مواضع انتخاباتی رئیس جمهور گفت: در انتخابات سال ۹۶ یکی از اعتراضات من این بود که اگر دولت می خواهد به مردم کمک کند باید در طول سال این کمک ها را انجام دهد، نه شب انتخابات، اقدامات شب انتخاباتی دولت این شبهه را ایجاد می کند که دولت با استفاده از ابزارهایی که در دست دارد، به انتخابات ورود کرده است. این کار خروج از صداقت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه معاون رئیس جمهور در مناظره های انتخاباتی کنارش می نشیند تزویر است و به معنای خوردن از سرمایه اعتماد مردم است که موجب کاهش اعتماد عمومی می شود.

میرسلیم با بیان اینکه دولت مجری انتخابات است، گفت: بنده اولین مجری انتخابات در جمهوری اسلامی بودم و می دانم کجا و چطور دولت می تواند خدمت و کجا و چطور می تواند خیانت کند. دولت باید خود را از هر گونه دخالت در انتخابات به نفع یک جناح در سخنرانی ها و کنفرانس های مطبوعاتی مبرا کند. الان زمان سخنرانی و کنفرانس مطبوعاتی نامزدهای مجلس است، نه رئیس جمهور. دولت نباید وارد صحنه شود.

وی با بیان اینکه دولت نباید به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی موضع گیری کند، گفت: این اقدامات موجب ضربه زدن به اعتماد مردم شده و غلط است. دولت باید از چنین اقداماتی خودداری کند.

عضو فهرست ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: ما باید احترام رئیس جمهور را حفظ کنیم اما رئیس جمهور هم باید جایگاه مردم را حفظ کند و سوءاستفاده نکند. اگر ببینم دولت در جریان انتخابات خلاف می کند، افشا می کنم. دولت نباید کاری انجام دهد که بیش از این به سرمایه اعتماد مردم ضربه وارد شود.