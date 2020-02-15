هادی رضایی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر به رایزنی صورت گرفته با سازمان های جهانی فوتبال پنج نفره و بسکتبال با ویلچر برای اعزام تیم ملی این دو رشته به بازی های پارالمپیک اشاره کرد و گفت: درخواست ایران در این زمینه به صورت ایمیل مطرح شد. در واکنش اولیه، سازمان جهانی فوتبال پنج نفره با درخواست ایران مخالفت کرد اما سازمان جهانی بسکتبال با ویلچر این درخواست را پذیرفت.

وی با بیان اینکه بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال با یلچر ایران طبق سهمیه ای که در اختیار دارد و با توجه به موافقت صورت گرفته از سوی سازمان جهانی مربوطه در پارالمپیک توکیو شرکت میکند، تصریح کرد: البته در این زمینه باید ایران در نامه ای رسمی درخواست خود را مطرح کند و اینگونه آنچه پیش از این مبنی بر عدم اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران به توکیو عنوان شده بود را کم لم یکن اعلام کنیم.

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد: البته اینکه در مراحل رسمی کار مشکلی پیش بیاید و سازمان جهانی بسکتبال با ویلچر نظری مخالف آنچه امروز اعلام کرده، داشته باشد، بعید است. می‌توانیم بسکتبال با ویلچر را پارالمپیکی بدانیم.

رضایی تاکید کرد: در مورد فوتبال پنج نفره هم از سازمان جهانی مربوطه خواسته ایم تا ایران را گزینه اول در مورد کشورهای رزرو قرار دهد تا در صورت کنار رفتن احتمالی هر تیمی، بتوانیم جایگزین شویم.

سخنگوی کمیته ملی پارالمپیک در پایان گفت: با اضافه شدن بسکتبال با ویلچر، تعداد رشته های اعزامی به پارالمپیک توکیو به ۹ رشته افزایش یافت. پیش از این اعزام دوومیدانی، وزنه برداری، جودو، تکواندو، والیبال نشسته، قایقرانی، تیراندازی و تیروکمان قطعی شده بود.