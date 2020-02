نماد شهر تهران در حمایت از کودکان محک نارنجی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان (uicc)، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی هرچه بیشتر مردم درباره بیماری سرطان و راه‌های کنترل آن است. در این کمپین افراد و یا سازمان‌ها با معرفی نقش خود در راستای اهداف آن از سراسر جهان مشارکت می‌کنند.

مؤسسه خیریه محک به عنوان یکی از اعضای رسمی انجمن کنترل جهانی سرطان (uicc) از سال ۲۰۱۶ در اجرای این کمپین در ایران مشارکت دارد. امسال نیکوکاران، داوطلبان، بنگاه‌های اقتصادی، مراکز خرید، سازمان‌های مطرح داخلی و همچنین بیش از ۱۵۰ نفر از هنرمندان و ورزشکاران کشورمان به دعوت محک به این کمپین پیوستند تا ایرانیان نقش پررنگی در این کمپین جهانی داشته باشند. پیوستن برج آزادی به عنوان معروف‌ترین نماد تهران، نیز یکی دیگر از این اقدامات است.

از آنجایی که رنگ نارنجی، رنگ آگاهی‌بخشی و منتخب انجمن کنترل جهانی سرطان (uicc) است؛ برج آزادی با انجام این اقدام و با شعار I am and I will در این کمپین شرکت کرد. با نارنجی شدن این نماد گویی تهران به نمایندگی از ایران، به این کمپین جهانی پیوست.

همزمان با نارنجی شدن برج آزادی به مناسبت روز جهانی سرطان کودک، فرزندان محک نیز به این برج که یکی از نمادهای هویت فرهنگی و معماری تهران است، دعوت شدند.

کودکان اقامتگاه محک همراه با خانواده‌هایشان از مجموعه فرهنگی و هنری آزادی بازدید کردند. دیدن این برج زیبا و موزه آن برای آنها که هر کدام از شهرهای مختلف ایران به تهران آمدند، بسیار لذت بخش و دیدنی بود.

محک امید دارد با همراهی تمام اعضای خانواده خود و همگام با فعالان حوزه سرطان کودک در سراسر جهان، نقش مؤثری را در اطلاع‌رسانی و ایجاد آگاهی در این حوزه و تشخیص زودهنگام بیماری در فرزندانش ایفا کند و آنها را در مسیر درمان به بهترین شکل همراهی کند.