خروجی زاینده رود از بامداد سی ام بهمن ماه افزایش می یابد

حسن ساسانی با اعلام خبر بازگشایی دریچه های سد زاینده رود از بامداد امشب به مدت ۱۸ روز برای جبران کاهش بارش ها و تامین آب کشت غله کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان اظهار داشت: ذخیره سد زاینده رود ۳۰۲ میلیون مترمکعب است و آمار تجمعی بارش ها در چلگرد، ایستگاه شاخص زاینده رود، ۵۱۱ میلیمتر گزارش شده که در مدت مشابه سال گذشته این مقدار یک میلیون و ۱۱۶ میلیمتر بود.

وی افزود: ورودی سد زاینده رود ۱۶ و خروجی آن ۱۷ مترمکعب برثانیه است که از بامداد امشب این خروجی افزایش می یابد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای با تاکید بر میزان کاهش بارش ها و پیش بینی بارش های پایین تر از سطح نرمال در ماه های آینده تصریح کرد: میزان بارش ها در متوسط بلندمدت ۸۰۹ میلیمتر بود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته آبی با ۵۶ درصد و نسبت به بلندمدت با ۳۷ درصد کاهش بارندگی همراه بوده است.

وی با تاکید بر مصرف بهینه آب در تمام بخش ها اعم از کشاورزی، صنعت و شرب گفت: با توجه به کاهش بارش ها برای کشت کشاورزان شزق و غرب دریچه های سد زاینده رود به مدت هجده روز بازگشایی می شود و نوبت دوم آب کشت بهنگام در فروردین ماه خواهد بود.