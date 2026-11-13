به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور پیامی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که ارتش سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۸۵ حمله هوایی و موشکی را به زیرساخت های غیرنظامی در استان های لحج، تعز، صعده، الجوف، مأرب و عمران یمن را انجام داده است.

یحیی سریع افزود که حملات هوایی سعودی با جنگده های اف ۱۵ و تایفون انجام شده که از دو پایگاه خمیس مشیط و الطائف پرواز کرده اند.

به گفته این مقام ارشد یمنی، تجاوز موشکی هم از نجران صورت گرفته و باعث شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان یمنی شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که با احتساب آمار جدید، شمار حملات هوایی و موشکی عربستان به یمن از زمان تشدید تنش ها به چهار هزار و ۹۴۸ رسیده است.