کود مورد نیاز کشاورزان شرق و غرب اصفهان تامین می شود

اصغر رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کود شیمیایی یکی از نهاده هایی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق منابع تولید داخلی و خارجی تامین می شود و به صورت نهاده های حمایتی در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد.

وی افزود: کودهای ازته توزیعی در بین کشاورزان محصول تولید داخلی است و کودهایی نظیر کود فسفاته به کشور وارد می شود که با توجه به شرایط تحریمی دچار نوساناتی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: بخشی از کودهای ازته توسط وزارت جهاد کشاورزی در بین استانها تقسیم می شود و سهم هر استان متناسب با سطوح اراضی زیرکشت و نوع محصولات هر استان تعریف شده و به مرور زمان در طول یک سال تامین می شود.

وی بیان داشت: این نکته را باید در نظر داشت که درصدی از سهمیه کود تعریف شده استانی محقق نمی شود و سازمان جهاد کشاورزی هم متناسب با اراضی زیر کشت این کودها را در بین شهرستانها تقسیم می کند. کودهای سهمیه ای توسط شرکت خدمات حمایتی تامین می شود و توسط کارگزاری هایی که در اقصی نقاط شهرستانها و دهستانها قرار دارد با نظر مدیریت جهاد کشاورزی بین کشاورزان توزیع خواهد شد.

رستمی با اشاره به اینکه بخشی از کودها هم از طریق پتروشیمی در بازار آزاد عرضه می شود، ابراز داشت: امسال با توجه به وضعیت سرما و کمبود گاز، تولید کود شیمیایی توسط پتروشیمی ها کاهش یافته و همین باعث اختلال در تولید کود ازته و نگرانی کشاورزان شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در اسفندماه، کشاورزان به ویژه در حوضه زاینده رود نیاز کودی برای زراعت دارند، این کمبود کود بیشتر نمایان می شود؛ در حالی که با تدابیر اندیشیده شده و پیگیری های صورت گرفته، میزان قابل توجهی از کود شیمیایی که در انبارهای شرکت خدمات حمایتی موجود است در کمترین زمان ممکن به مراکز دهستانها و کارگزاریها در مراکز جهاد کشاورزی منتقل خواهد شد تا در دسترس کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان قرار بگیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه همواره نیاز زراعتی به کود بیش از توزیع کود سهمیه ای در بین کشاورزان بوده است، اظهار داشت: همواره سعی کردیم کودی که وزارت جهاد کشاورزی به صورت سهمیه ای در اختیار ما قرار می دهد به صورت عادلانه دربین کشاورزان استان اصفهان توزیع شود.

وی ابراز داشت: برای رسیدن به توزیع متعادل و عادلانه کودشیمیایی در بین کشاورزان استان اصفهان، سامانه ای طراحی شده که کشاورزان با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی، با تعیین سهمیه به عامل توزیع مراجعه کرده و کود سهمیه ای منظور شده را تحویل می گیرند.

رستمی با اشاره به مراجعه کشاورزان به مراکزجهاد کشاورزی برای تحویل کودشیمیایی اظهار داشت: با توجه به آنکه نیاز واقعی کشاورزان به کود شیمیایی از توان این سازمان خارج است ممکن است با دلنگرانی های کشاورزان مواجه شویم اما این اطمینان رابه کشاورزان می دهیم که با تلاش های انجام شده در جهت تحقق نسبی نیاز کودی کشاورزان اقدامات مطلوبی انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر توزیع سهمیه ای کودهای شیمیایی، درخواستی برای تامین مجدد نیاز کودی استان اصفهان داشتیم که در حال تامین است و با حداکثر توان در جهت نیاز کودی کشاورزان اقدام می کنیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در استان اصفهان به صورت دیمی و آبی زیر کشت غله رفته است، اظهار داشت: تا پایان اسفندماه سهمیه کودهای ازته استان اصفهان محقق خواهد شد و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هیچ گونه تفاوتی در نحوه توزیع کود بین کشاورزان شرق و غرب وجود ندارد، گفت: کود کشاورزان بر اساس سهمیه توزیع می شود اما با توجه به دمای متفاوت در شرق و غرب استان اصفهان، زمان استفاده از کود بین کشاورزان متفاوت است.