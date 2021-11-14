کشاورزان گلستان فرصت کشت را از دست ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بارندگی های اخیری که در گلستان اتفاق افتاد در نواحی جنوبی استان مانند علی آبادکتول، گرگان، بندرگز، مینودشت و کردکوی موثر بود و شرایط برای کشت ۱۰۰ درصد محصول فراهم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان افزود: در این مناطق کشاورزان اقدام به کشت کرده و کسانی هم که کشت خود را انجام نداده اند، می توانند در اولین فرصت به مراکز خدمات کشاورزی مراجعه و بذر اصلاح شده و کودهای شیمیایی دریافت کنند.

وی بیان کرد: در شمال استان مانند کلاله، گنبدکاووس، آق قلا، بندرترکمن و گمیشان هم که بارندگی کمتر بوده، شرایط برای کشت فراهم است و کشاورزان می توانند با ادوات موجود اقدام به کشت کرده و با توجه به بارندگی هایی که در پیش رو داریم، «کشت انتظاری» انجام دهند.

عباسی ادامه داد: امکانات لازم در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد تا کشت خود را انجام دهند و با اولین بارندگی، محصول شروع به سبز شدن می کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان توضیح داد: اینکه کشاورز منتظر باشد باران موثر ببارد عملاً دو الی سه هفته تاریخ کشت را از دست می دهند.

وی بیان کرد: کشاورزان اگر برای پرداخت هزینه کودهای پتاسه، ازته و فسفاته نقدینگی ندارند می توانند به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مراجعه کرده و ما آن را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.