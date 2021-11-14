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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۸:۰۲

معاون جهاد کشاورزی گلستان:

کشاورزان گلستان فرصت کشت را از دست ندهند

کشاورزان گلستان فرصت کشت را از دست ندهند

گرگان- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: اگر کشاورزان گلستانی منتظر بارش باران موثر باشند عملاً دو الی سه هفته تاریخ کشت را از دست می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بارندگی های اخیری که در گلستان اتفاق افتاد در نواحی جنوبی استان مانند علی آبادکتول، گرگان، بندرگز، مینودشت و کردکوی موثر بود و شرایط برای کشت ۱۰۰ درصد محصول فراهم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان افزود: در این مناطق کشاورزان اقدام به کشت کرده و کسانی هم که کشت خود را انجام نداده اند، می توانند در اولین فرصت به مراکز خدمات کشاورزی مراجعه و بذر اصلاح شده و کودهای شیمیایی دریافت کنند.

وی بیان کرد: در شمال استان مانند کلاله، گنبدکاووس، آق قلا، بندرترکمن و گمیشان هم که بارندگی کمتر بوده، شرایط برای کشت فراهم است و کشاورزان می توانند با ادوات موجود اقدام به کشت کرده و با توجه به بارندگی هایی که در پیش رو داریم، «کشت انتظاری» انجام دهند.

عباسی ادامه داد: امکانات لازم در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد تا کشت خود را انجام دهند و با اولین بارندگی، محصول شروع به سبز شدن می کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان توضیح داد: اینکه کشاورز منتظر باشد باران موثر ببارد عملاً دو الی سه هفته تاریخ کشت را از دست می دهند.

وی بیان کرد: کشاورزان اگر برای پرداخت هزینه کودهای پتاسه، ازته و فسفاته نقدینگی ندارند می توانند به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مراجعه کرده و ما آن را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.

کد مطلب 5351048

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