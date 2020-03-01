نمایش «در گرداب انقراض» با موضوع یوز ایرانی در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دبیرخانه کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در معرض خطر انقراض (CITES) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در کنار جشنواره بینالمللی جکسون هل از آثار بخش نهایی فیلم روز جهانی حیات وحش رونمایی کردند.
داوران، فیلمسازان حرفهای و دانشمندان از سراسر جهان، فینالیستها را از میان آثار کشورهای مختلف دنیا انتخاب کردند.
فیلمهای مستند منتخب طی مراسمی در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک، در یک رویداد مهم و در روز سهشنبه ۳ مارس ۲۰۲۰ (۱۳ اسفند ۱۳۹۸) اعلام میشوند تا در روز جهانی حیات وحش در آنجا به نمایش درآیند.
فیلم مستند «در گرداب انقراض» به کار گردانی فتحالله امیری و تهیهکنندگی مشترک باقر نظامی و فتحالله امیری، به عنوان تنها نماینده ایران در بین فینالیستها حضور دارد. این فیلم به رقابت با آثاری از شبکههای National Geographic, Arte France, NDR Netherlands, SVT Sweden, BBC Nature, Nat Geo Wild, ORF, France ۳ می پردازد.
این فیلم به وضعیت گونه به شدت در خطر انقراض یوز ایرانی، سوءمدیریت و تهدیدات آن در ایران پرداخته است.
سرمایهگذار این اثر شرکت هواپیمایی معراج و تولید آن توسط موسسه تصویر حیات وحش طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
دیگر عوامل تولید «در گرداب انقراض» عبارتند از پژوهش: باقر نظامی، صادق رضانیا، مدیر تصویربرداری: نیما عسگری، تصویربردارهوایی: مرتضی شهریاری، اصلاح رنگ: کاوه عزیزی، دنیا محمدپور، آهنگساز: بابک میرزاخانی، طراح پوستر: علی نورپور، دستیار کارگردان: مجتبی شیراوند، دستیار تدوین: علیرضا طالبی، با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، انجمن یوزپلنگ ایرانی.
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