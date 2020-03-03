  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۴۴

ادامه حملات نظامیان ترکیه و تروریستهای تحت حمایت آن در سوریه

ادامه حملات نظامیان ترکیه و تروریستهای تحت حمایت آن در سوریه

مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه از ادامه حملات توپخانه ای نظامیان ترکیه و گروه های تروریستی تحت حمایت آن علیه روستاهای سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که حملات توپخانه ای نظامیان ترکیه و گروه های تروریستی وابسته به این کشور در سوریه هم چنان ادامه دارد.

نظامیان ارتش ترکیه و گروه های تروریستی تحت حمایت آن در حملات توپخانه ای خود مجدداً روستاهای سوریه را هدف قرار دادند.

در این حملات روستای صلیبی واقع در غرب شهر تل ابیض در حومه استان الرقه هدف قرار گرفت.

این گروه های تروریستی هم چنین روستای ام الکیف واقع در شمال تل ابیض در حومه الحسکه را هدف قرار دادند.

پیش از این نیز حملات نظامیان ترکیه و تروریستهای تحت حمایت آن علیه روستاهای سوریه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته بود.

کد مطلب 4868572
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بابائی IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترکیه چگونه از تروریست‌ها حمایت می‌کند؟ ترکیه تاوان حمایت از تروریست ها خواهد داد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها