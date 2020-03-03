ادامه حملات نظامیان ترکیه و تروریستهای تحت حمایت آن در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که حملات توپخانه ای نظامیان ترکیه و گروه های تروریستی وابسته به این کشور در سوریه هم چنان ادامه دارد.

نظامیان ارتش ترکیه و گروه های تروریستی تحت حمایت آن در حملات توپخانه ای خود مجدداً روستاهای سوریه را هدف قرار دادند.

در این حملات روستای صلیبی واقع در غرب شهر تل ابیض در حومه استان الرقه هدف قرار گرفت.

این گروه های تروریستی هم چنین روستای ام الکیف واقع در شمال تل ابیض در حومه الحسکه را هدف قرار دادند.

پیش از این نیز حملات نظامیان ترکیه و تروریستهای تحت حمایت آن علیه روستاهای سوریه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته بود.