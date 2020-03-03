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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۵۴

در پی تهدید به بمب‌گذاری روی داد؛

فرود اضطراری یک هواپیما در «پرم» روسیه

فرود اضطراری یک هواپیما در «پرم» روسیه

یک فروند هواپیمای مسافربری با دریافت پیامی تهدیدآمیز مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه «پرم» روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند هواپیمای مسافربری A۳۲۰ به مقصد مسکو مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه «پرم» روسیه شد.

علت این اقدام از سوی مرکز خدمات اضطراری، پیامی ناشناس مبنی بر تهدید به بمب‌گذاری اعلام شده است.

کد مطلب 4868839
مریم خرمایی

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