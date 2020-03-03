به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور و نیاز مبرم به ژلهای ضدعفونیکننده دست و کمبود حجم توزیع، پژوهشگران جوان در آزمایشگاه رگولاتوری پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تصمیم گرفتند ژل ضدعفونیکننده دست را بدون حاشیه سود تهیه و در داروخانههای تحت مدیریت اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در اختیار مردم قرار دهند.
فرمولاسیون این ژل ضدعفونیکننده بر اساس ایمنی و اثربخشی همان فرمولاسیون کلاسیک و موجود در بازار است و تغییری در آن داده نشده است.
با اینوجود با توجه به خاص بودن نوع جدید ویروس کرونا در چسبندگی به سطوح مختلف و ماندگاری طولانی، پروژه تحقیقاتی در همکاری با آزمایشگاه تخصصی ویروسشناسی برای بررسی در آزمایشهای مهار چسبندگی و کشندگی ویروس آغاز شده است.
از آنجاییکه قدرت چسبندگی ویروس کرونای جدید و مسری بودن آن هنوز برای جامعه علمی معما است، نتایج بخش تحقیقاتی این پروژه قابلیت انعکاس در ژورنالهای علمی جهت روشن کردن ابعاد پنهان این ویروس جدید را نیز خواهد داشت.
در این ژل از اسانس اسطوخدوس استفادهشده که به آن بوی مطبوع داده و برای نرمکنندگی آن نیز از گلیسیرین استفاده شده است.
توضیح اینکه تمام فرآیندهای این پروژه و تهیه مواد اولیه با هزینه شخصی در پژوهشکده علوم دارویی انجام شده است که بدون حاشیه سود در بازار توزیع میشود.
در فاز اول این پروژه تنها ۸۰۰ قوطی ۶۰ سیسی به داروخانههای تابعه تحویل داده میشود. این پژوهشکده آمادگی همکاری با صنعت جهت تولید با حجم بالا و تأمین نیازهای بهداشتی جامعه را دارد.
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