روسیه: حمله تروریستی پهپادی بر فراز «بلگورود» خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: پهپاد اوکراین بر فراز منطقه بلگورود منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اضافه کرد: تلاش کی یف برای انجام یک حمله تروریستی پهپادی بر فراز منطقه بلگورود خنثی شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: پهپادی که کی یف با آن قصد حمله به منطقه بلگورود را داشت، منهدم شد؛ تلفات جانی و خسارتی هم به بار نیامد.

وزارت دفاع روسیه پیشتر هم اعلام کرده بود که سامانه پدافند هوایی مسکو، چند پهپاد ارتش کی‌یف را در منطقه بلگورود سرنگون کرد.

ضدحملاتی که کی‌ یف ماه‌ ها درباره آن تبلیغ کرده و غربی‌ ها به شدت به آن دل بسته‌ بودند، از اوایل ژوئن پیش شروع شد؛ اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این ضدحملات راه به جایی نبرده و علاوه بر این، تلفات زیادی را هم روی دست رژیم کی‌ یف گذاشت.