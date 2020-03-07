پذیرش مسافران نوروزی در سمیرم ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عسگریان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت‌: با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، جهت پیشگیری شیوع این ویروس در شهرستان سمیرم اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: از جمله این اقدامات، تعطیلی اماکن تفریحی تا اطلاع ثانوی، بسته شدن کلیه اماکن زیارتی، تعطیلی تمامی مراسمات جشن در مکان‌های سربسته، تعطیلی مراسم اعتکاف و نماز جمعه و جماعت است.

فرماندار سمیرم ادامه داد: همچنین با اعلام ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان سمیرم، این شهرستان تا اطلاع ثانوی از پذیرش مسافر در مکانهای عمومی و اقامتی و تفریحی معذور است.

عسگریان با ارائه توصیه بهداشتی به مردم مبنی بر ماندن در منزل و رعایت نکات بهداشت تصریح کرد: با توجه به تعطیلی مدارس عده‌ای از هموطنان عازم مسافرت به نقاط مختلف کشور شده‌اند و از آنجایی که شهرستان سمیرم چهارراه مواصلاتی جنوب استان اصفهان است.

وی ادامه داد: با توجه به تذکرات داده شده مبنی بر عدم خروج از منزل متاسفانه این روزها مسافران زیادی در شهرستان رویت شده‌اند که در این زمینه نیز اقداماتی صورت گرفته است.

شهردار شهر سمیرم نیز در این باره خاطرنشان کرد: ضدعفونی نقاط شهر هر شب انجام می‌شود و از مردم خواسته‌ایم تا از پذیرش مسافران و گردشگران در اماکن تفریحی، بوم‌گردی و گردشگری شهر تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

کوروش صابری با اشاره به ورود مسافران اضافه کرد: ستاد پیشگیری از کرونا با همکاری سبزپوشان امنیت در ورودی شهر ضمن انجام معاینات پزشکی اولیه از تردد مسافران مشکوک به بیماری کرونا به شهرستان جلوگیری و به سمت مراکز بهداشتی و درمانی هدایت می شوند.