به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه اگرچه تابعی از شوک مصوبه شبانه چهارشنبه (۱۴ اسفند) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی از ۵ به ۲ درصد و سپس لغو شبانه آن بود که درنتیجه هم قیمت‌ها در برخی نمادهای تسه به ۵۶ هزار تومان کاهش یافت، اما همچنان در تعدادی دیگر از نمادهای معاملاتی تسه در بازه ۶۰ هزار تومانی باقی ماند.

با این حال تعداد برگه‌های خرید و فروش شده به جز نماد معاملاتی تسه ۹۸۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه امسال) که با فروش بیش از ۴۰ هزار برگه در معاملات امروز و ایجاد صف خرید ۴۵۹ نفره، در اوج معاملات اوراق تسهیلات مسکن بود، در سایر نمادهای زیرمجموعه تسه، عمدتاً در تعداد برگه‌های بسیار پایین و حتی کمتر از ۱۰ برگه، خرید و فروش انجام شد.

این در حالی است که در معاملات ۳۰ بهمن فرابورس، تعدادی از نمادهای معاملاتی تسه در گران‌ترین حالت به ۵۰ هزار تومان رسیده بودند و تعداد زیادی از نمادهای زیرمجموعه تسه در همان روز در بازه زیر ۵۰ هزار تومان دست به دست می‌شد؛ همچنین بر اساس اعلام فرابورس ایران، میانگین ماهانه قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن، ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان طی ۱۰ ماهه نخست امسال قرار داشت.

به نظر می‌رسد این افزایش ناگهانی و ۵ تا ۱۰ هزار تومانی قیمت‌ها در بخش اوراق تسهیلات مسکن به ورود سفته بازان به بازار اوراق تسه مرتبط باشد؛ ضمن اینکه برخی کارشناسان نیز افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل این اوراق تا ۲۴۰ میلیون تومان در تهران را در افزایش قیمت اوراق مسکن بی تأثیر نمی‌دانند.

هرچند که برخی دیگر از کارشناسان بازار مسکن نیز با توجه به سایه افکندن رکود بر این بازار، این ادعا را چندان قابل اعتنا نمی‌دانند؛ عدم افزایش محسوس تعداد معاملات مسکن در فاصله دو ماه دی و بهمن نسبت به آذر ماه امسال با توجه به اجرای دو ماهه مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، می‌تواند تأییدی بر این مدعا باشد.

در معاملات امروز اوراق تسهیلات مسکن، برگه‌های صادره در بهمن امسال در بالاترین قیمت خرید و فروش و بازه ۶۰ هزار تومانی توانست عنوان گران‌ترین برگه معاملات امروز را به خود اختصاص دهد. اما این نماد معاملاتی تنها در ۱۳۰ برگه و ۱۶ فقره معامله به مشتریان عرضه شد.

همچنین نمادهای معاملاتی تسه ۹۸۰۸ (اوراق مسکن آبان) و تسه ۹۸۰۴ (اوراق مسکن تیر) نیز در بازه ۵۹ هزار تومان به فروش رسیدند اما به ترتیب تنها ۲۰۲ و ۲۹ برگه از این اوراق تسهیلات مسکن به فروش رسید و مجموعه ۱۲ فقره معامله از آنها ثبت شد.

ضمن اینکه در معاملات امروز اوراق تسهیلات مسکن، قیمت اکثر نمادها نسبت به معاملات روز چهارشنبه (۱۴ اسفند) نزولی بوده و از میانگین‌های ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان در معاملات چهارشنبه به میانگین‌های قیمتی ۵۴ تا ۵۷ هزار تومان در معاملات امروز کاهش یافت.