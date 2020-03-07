گلایه شدید وزیر از مسافران/ کار را سخت تر نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، در پایان جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: وزیر کشور، مسئول پیگیری مسائل امنیتی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با بحران کرونا شدند. چون دلیل ندارد، وزیر بهداشت بخواهد هم اعلام کند، هم اعمال کند.

وی افزود: درست است که مسئولیت ستاد را بر عهده گرفته ام، ولی کار ما در وزارت بهداشت، اعلام استانداردها و پروتکل‌ها است. ولی اعمال آنها قطعاً در توان و قدرت وزارت بهداشت نیست.

نمکی با عنوان این مطلب که کار اصلی وزارت بهداشت پرداختن به مسائل و مشکلات بسیار حاد است که گرفتار آنها هستیم، ادامه داد: عزیزان دیگر به بقیه امور بپردازند، تا وزارت بهداشت اینقدر گرفتار کارهای جنبی نشود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: باز هم از عزیزان تقاضا می‌کنم ما را همراهی کنند، اینقدر اجازه ندهند که به عنوان وزیر از مردم تقاضا و تمنا و خواهش کنم و اینقدر گوش ندهند تا دوستان تصمیمات تند و تیز برای اعمال محدودیت‌ها در ترددها و یا موارد دیگر تصمیم بگیرند.

نمکی ادامه داد: بارها از مردم تقاضا کرده ام بار ما را اضافه نکنند، ما در شرایط بسیار سختی به هموطنان خدمات می‌دهیم. کادر درمانی با بیشترین مشکلات، شبانه روز در حال خدمت هستند و متأسفانه هموطنان عزیز ما با عدم شنیدن پیام‌ها و توصیه‌های ما، هم بر خودشان و همکاران ما کار را سخت‌تر می‌کنند. این اولین گلایه شدید بنده از کسانی است که روز گذشته سفرهای خودشان را شروع کردند.