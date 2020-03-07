به گزارش خبرنگار مهر، حسین رستم زاده بعدازظهر شنبه در جلسه کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مبارزه با کرونا در استان به میزبانی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه تاکنون شش پروانه جدید تولید مواد ضدعفونیکننده برای کارخانهها استان صادرشده است، اظهار داشت: روزانه ۱۲ هزار ماسک در سطح مراکز درمانی و بیمارستانهای استان توزیع میشود.
وی با اشاره به اینکه برای یک شرکت تولیدی مواد ضدعفونیکننده تأمین ۵۰ هزار لیتر الکل درخواست شده است، تصریح کرد: تاکنون ۲۰ هزار لیتر از آن تحویل دادهشده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه در حال حاضر نیازی به تغییر خط تولید کارخانههای استان به تولید مواد ضدعفونیکننده نداریم، بیان کرد: باید تلاش کنیم تا الکل موردنیاز واحدهای تولیدی فعال را تأمین کنیم.
رستم زاده بابیان اینکه در صورت تأمین مواد اولیه، قادر به تأمین نیاز برخی استانهای دیگر هستیم، یادآور شد: سهمیهای برای مواد ضدعفونیکننده ادارات دولتی نیز در نظر گرفتهشده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز در این جلسه با اشاره به ممنوعیت خروج الکل در استانها، برخی از واحدهای تولیدی استان در تأمین الکل موردنیاز خود دچار مشکل شدند، اظهار داشت: برخی کارخانهها استان قابلیت تبدیل و تغییر خط تولید خود را به مواد ضدعفونیکننده دارند.
علیاصغر جمعهای بابیان اینکه که با رفع موانع و مشکلات آنها میتوانیم شاهد رفع نیازهای کشور باشیم، افزود: باید نیاز استان به اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونیکننده احصاء و درصدی از تولید این اقلام به تأمین نیاز استان سمنان اختصاص یابد.
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