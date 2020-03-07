۱۱ طرح عشایری در شهرستان کوهرنگ اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی حسین‌پور در کمیته برنامه‌ریزی اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده شهرستان کوهرنگ گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده این شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبار برای اجرای طرح‌هایی در زمینه‌های مرمت و بازگشایی ایل‌راه‌های عشایری، پل‌سازی و ایستگاه‌های پمپاژ آب هزینه خواهد شد.

حسین‌پور تصریح کرد: تخصیص اعتبارات از محل مالیات بر ارزش افزوده به طرح‌های عشایری شهرستان کوهرنگ خدمات قابل توجهی به جامعه عشایری این شهرستان ارائه می‌دهد.

وی بیان کرد: افزایش خدمات به عشایر از مهمترین اهداف امور عشایر در این استان است.