۱۱ طرح عشایری در شهرستان کوهرنگ اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی حسینپور در کمیته برنامهریزی اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده شهرستان کوهرنگ گفت: برای اجرای این طرحها ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده این شهرستان اختصاص یافته است.
وی افزود: این اعتبار برای اجرای طرحهایی در زمینههای مرمت و بازگشایی ایلراههای عشایری، پلسازی و ایستگاههای پمپاژ آب هزینه خواهد شد.
حسینپور تصریح کرد: تخصیص اعتبارات از محل مالیات بر ارزش افزوده به طرحهای عشایری شهرستان کوهرنگ خدمات قابل توجهی به جامعه عشایری این شهرستان ارائه میدهد.
وی بیان کرد: افزایش خدمات به عشایر از مهمترین اهداف امور عشایر در این استان است.
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