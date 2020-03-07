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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۱۱

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:

۱۱ طرح عشایری در شهرستان کوهرنگ اجرا می شود

۱۱ طرح عشایری در شهرستان کوهرنگ اجرا می شود

شهرکرد- مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری از اجرای ۱۱ طرح عشایری شهرستان کوهرنگ از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی حسین‌پور در کمیته برنامه‌ریزی اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده شهرستان کوهرنگ گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده این شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبار برای اجرای طرح‌هایی در زمینه‌های مرمت و بازگشایی ایل‌راه‌های عشایری، پل‌سازی و ایستگاه‌های پمپاژ آب هزینه خواهد شد.

حسین‌پور تصریح کرد: تخصیص اعتبارات از محل مالیات بر ارزش افزوده به طرح‌های عشایری شهرستان کوهرنگ خدمات قابل توجهی به جامعه عشایری این شهرستان ارائه می‌دهد.

وی بیان کرد: افزایش خدمات به عشایر از مهمترین اهداف امور عشایر در این استان است.

کد مطلب 4872649

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