استرالیا از فیس بوک شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کمیسیونر اطلاعات استرالیا به دلیل افشای اطلاعات شخصی بیش از ۳۰۰ هزار استرالیایی در رسوایی کمبریج آنالایتیکا از فیس بوک شکایت کرده است.

در شکایت نامه‌ای که به دادگاه فدرال این کشور ارائه شده، آن جلا فالک کمیسیونر اطلاعات استرالیا ادعا کرده که فیس بوک با جمع آوری اطلاعات کاربران استرالیایی و انتقال به اپلیکیشن This is Your Digital Life توسط شرکت کمبریج آنلایتیکا قوانین حفظ حریم شخصی کاربران در این کشور را نقض کرده است.

این اطلاعات شامل نام افراد، تاریخ تولد، آدرس ایمیل، شهر محل اقامت، فهرست دوستان و پیام‌های افراد در فیس بوک بوده است.

فالک در این باره می‌گوید: به نظر ما طراحی پلتفرم فیس بوک به گونه بوده که کاربران قدرت تصمیم گیری و کنترل روی شیوه افشای اطلاعات شخصی شان نداشته‌اند. تنظیمات پیش فرض فیس بوک افشای اطلاعات شخصی کاربران را راحت تر کرده بوده است.

فیس بوک در زمان افشای رسوایی کمبریج آنالایتیکا اعلام کرده بود بین مارس ۲۰۱۴ تا می ۲۰۱۵ میلادی اطلاعات ۳۱۱ هزار و ۱۲۷ کاربر استرالیایی در اپلیکیشن مذکور به اشتراک گذاشته است.

در رسوایی کمبریج آنالایتیکا اطلاعات ۸۷ میلیون کاربر در سراسر جهان فاش شد.