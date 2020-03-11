به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صدیقی‌زاده در نشست خبری با بیان اینکه تولید آب‌ژاول در ایام ۱۳ روزه پیک شیوع ویروس کرونا از ۲۰ تن به ۱۰۰ تن به صورت غلیظ شده در روز رسیده است، گفت: تاکنون ۱۳۰۰ تن آب‌ژاول غلیظ که معادل ۱۳ میلیون لیتر آب‌ژاول رقیق شده، تولید کرده‌ایم که این محصول تاکنون به ۷ استان ارسال شده است.

وی با اعلام اینکه افزایش تولید این محصول تأثیری بر سایر تولیدات این شرکت ندارد، اظهار داشت: از این میزان تولیدات ۱۰ میلیون لیتر در استان خوزستان و باقی تولید در سایر استان‌ها توزیع شده درحالی‌که هیچ‌گونه محدودیتی برای تحویل محصول نداریم و هر مجموعه یا شخصی که نیاز به این محصول داشته باشد، قادر به تأمین و سفارش آن هستیم.

به گفته این مقام مسئول، یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، ناوگان حمل و نقل این محصول است چرا که به دلیل تقاضای بالا، ناوگان حمل و نقل مجموعه ما امکان پوشش صد درصدی حمل و نقل در کشور را ندارد بنابراین هر متقاضی باید خود اقدام به تأمین ناوگان حمل و نقل محصول سفارشی خود کند.

صدیقی‌زاده تصریح کرد: هیچ اولویتی برای تخصیص آب‌ژاول نداریم و تاکنون حدود ۲.۵ میلیون لیتر آب‌ژاول رقیق شده برای زندان‌ها فرستاده‌ایم و ۱۲ هزار تن نیز در روستاها توزیع شده که برخی از این توزیع‌ها رایگان بوده است البته این رایگان بودن به معنای هزینه صفر نیست بلکه هزینه محصول را شورای راهبردی که در ماهشهر تشکیل شده، تقبل می‌کند.

وی با بیان اینکه از ۱۳ میلیون آب‌ژاول تولیدی که در هر استان توزیع شده، حدود نصف آن را تهران استفاده کرده است، افزود: این محصول برای مصارف خانگی نیز قابل استفاده است که دستورالعمل استفاده خانگی آن همراه محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد.