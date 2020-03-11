تجهیزات بیمارستانی آمریکا به راحتی قابل هک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیلیکون، این مؤسسه هشدار داده که بخش بهداشت و درمان آمریکا به علت بی توجهی به به روز کردن سیستم عامل‌های ابزار و تجهیزات مورد استفاده خود در شرایط وخیمی به سر می‌برد.

شرکت‌های فناوری معمولاً بعد از چند سال سیستم عامل‌ها و نرم افزارهای قدیمی خود را بازنشسته می‌کنند و برای به روزکردن آنها وصله های امنیتی جدید عرضه نمی‌کنند. این در حالی است که معمولاً آسیب پذیری‌های امنیتی جدیدی در این سیستم عامل‌ها و نرم افزارها شناسایی می‌شود که هکرها از آنها برای سرقت اطلاعات بهره می‌گیرند.

بسیاری از تجهیزات و ابزار بیمارستانی مانند دستگاه‌های اشعه ایکس و ام آر آی و نیز اسکنرهای CAT معمولاً با چنین مشکلاتی مواجه هستند. متداول‌ترین سیستم عامل‌های قدیمی مورد استفاده در بیمارستان‌ها عبارتند از ویندوز ایکس پی، ویندوز ویستا و ۷ که پشتیبانی مایکروسافت از تمامی آنها به پایان رسیده است.

از هر ۵ ابزار و تجهیزات تصویربرداری پزشکی بررسی شده توسط این مؤسسه در آمریکا چهار ابزار از سیستم عامل‌های قدیمی به روزنشده استفاده می‌کردند. همچنین از ۱.۲ میلیون وسیله بیمارستانی متصل به اینترنت، ۸۳ درصد مجهز به نرم افزارهای قدیمی بوده‌اند.