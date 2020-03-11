عبدالله عبدالله به فرمان لغوریاست اجرایی افغانستان واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «عبدالله عبدالله» که خود را رئیس جمهوری «دولت همه‌شمول افغانستان» عنوان کرده است، فرمان لغو ریاست اجرایی از سوی اشرف غنی، را رد کرد.

به گفته عبدالله عبدالله، اشرف غنی دیگر رئیس جمهوری نیست و دستورات و احکام او اعتبار ندارد.

عبدالله عبدالله همچنین افزوده است که به زودی طی فرمانی رئیس اجرایی جدید دولت همه‌شمول را معرفی خواهد کرد و از کارکنان اداری و نظامی ریاست اجرایی خواسته است تا به مانند گذشته به وظایف و مسئولیت‌های روزمره خود ادامه دهند.

ساعاتی پیش از این، «اشرف غنی» که به تازگی به عنوان رئیس‌جمهور جدید افغانستان سوگند یاد کرده است، با صدور فرمانی ریاست اجرایی دولت افغانستان را لغو کرد.

پیش از این نیز، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفته بود که ریاست اجرایی دیگر وجود ندارد.

گفته شده با صدور این فرمان از سوی اشرف غنی، دیگر هیچکدام از نامه‌ها و دستورات ریاست اجرایی قابل اجرا نیست و کارمندان آن از طریق کمیسیون اصلاحات اداری در دیگر نهادها به کار گرفته خواهند شد.

مقام ریاست اجرایی دولت افغانستان پیشتر در اختیار عبدالله عبدالله، نامزد رقیب اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری بود که در دور قبلی دولت افغانستان در قالب دولت وحدت ملی با هدف مشارکت قدرت عبدالله عبدالله ایجاد شده بود.

اعلام انحلال مقام «ریاست اجرایی» دولت افغانستان پس از آن صورت می‌گیرد که عبدالله عبدالله نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان را نپذیرفت و همزمان با اشرف غنی اقدام به برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری کرد.